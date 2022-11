Come ogni altro gioco online di grandi dimensioni, anche Call of Duty Warzone 2 sta cercando di assestare la propria pubblicazione tenendo testa ai vari problemi dei primi giorni, ascoltando anche la community degli appassionati. Un nuovo bug, però, supera ogni limite terreno.

Un giocatore di Call of Duty Warzone 2 ha fatto una scoperta recente: attraverso un bug è possibile (almeno al momento della scrittura di questo articolo) trasformare i camion presenti in game in sottomarini con cui esplorare i fondali oceanici del gioco, senza alcun limite di sorta.

Possibility47, questo il nome dell’utente Reddit al centro di questa particolare scoperta, ha immediatamente testimoniato e riportato la cosa attraverso un video pubblicato sul suo profilo. In quest’ultimo è possibile vedere questi camion di carico restare perfettamente integri sul fondo dello specchio marino in game, proseguendo il proprio percorso sui fondali.

Certamente non si tratta del primo bug segnalato dagli appassionati di Call of Duty Warzone 2, anche se resta interessante il fatto che non tutti siano riusciti a ripeterlo, indicando, forse, un intervento di riparazione diretto e immediato da parte di Raven Software. Il lato divertente della cosa, comunque, resta invariato e impresso nel filmato condiviso sul web, a memoria di qualcosa che potrebbe come non potrebbe più essere.

Vi ricordiamo che fin dalla sua pubblicazione Warzone 2 ha schiacciato ogni record di utenza raggiunto fino a oggi da questa saga, arrivando, soltanto nei suoi primi 5 giorni di uscita, a circa 25 milioni di giocatori connessi. Questi numeri non fanno altro che confermare l’attuale e duraturo interesse di una community sicuramente cresciuta tantissimo negli anni e ancora pronta a dedicare tempo ed energie a questo franchise.

Nella speranza di una totale risoluzione del bug, restiamo in attesa di nuove informazioni sul titolo, prestando la massima attenzione alle modalità d’intervento e contatto con l’utenza nei prossimi mesi.