Quando si tratta di competizione online gli appassionati sono sempre super concentrati e alle volte senza scrupoli. Insulti e accuse di ogni tipo sono la routine in videogiochi come Warzone 2 anche se questa volta hanno coinvolto due nomi abbastanza noti al grande pubblico.

Al centro del mirino questa volta troviamo il noto streamer Symfuhny, conosciuto specificamente per le sue live su Call of Duty e per il suo talento in game, al punto che risulta molto facile scambiare le sue doti disumane per qualche becero cheat. Accuse di questo tipo non sembrano essere una novità nella sua carriera, anche se questa volta la voce contro di lui si è alzata da un professionista della UFC: Uroš ‘The Doctor’ Medic. Il professionista della lotta, imbestialito in game, lo avrebbe additato proprio in tal senso.

La rabbia del serbo per la sconfitta in Warzone 2, però, non si è limitata solamente a questo, le fonti riportano di vere e proprie minacce legate all’uso delle mani. Le sue parole, arrivate alle orecchie di Symfuhny hanno scosso la community degli appassionati, con il combattente che ha immediatamente ritrattato le sue parole affermando che la sua era una richiesta di confronto sul gioco e non nel mondo reale.

Per adesso non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale nei confronti di una sfida dei due, specialmente dal lato dello streamer. Una vicenda del genere fa luce sulle dinamiche più negative cui è facilmente possibile imbattersi giocando a Warzone 2 e simili, andando oltre i vari bug che stanno rovinando l’esperienza di alcuni utenti. La facilità di minaccia e di confronto non dovrebbero in alcun modo esistere in un contesto competitivo del genere. Il talento di Symfuhny continua comunque a smentire questo genere di voci, continuando a portare contenuti di alto livello a tutti i fan che lo seguono assiduamente, partita dopo partita.

