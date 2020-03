Warzone Call of Duty: ecco un video di gameplay del battle royale gratis

Ieri, dopo una lunga serie di rumor e chiacchiere più o meno veritiere, abbiamo finalmente scoperto tutti i dettagli su Warzone Call of Duty, la modalità battle royale free to play di COD Modern Warfare. Si tratta ovvero di un gioco completamente gratis, accessibile per tutti i giocatori. Ci saranno due modalità, una grande mappa e 150 giocatori per ogni match che si daranno battaglia. Le promesse sono tante ma prima di poter sapere l’esatta qualità del gioco bisogna provarlo o, perlomeno, vederne un lungo gameplay: per fortuna vari YouTuber e streamer hanno avuto modo di provare il free to play e hanno rilasciato dei video di gameplay.

Un esempio è il video di Drift0r, che potete trovare qui sotto. Il giocatore e content creator ci mostra Warzone Battle Royale e ci permette di vedere in azione varie dinamiche di gioco come le killstreak: il battle royale, infatti, ci permette di ottenere delle killstreak da usare in combattimento, previo ottenimento di sufficiente Denaro interno al match.

Inoltre, il video (intorno al settimo minuto) ci permette di vedere un’interessante meccanica unica di Warzone Call of Duty: il Gulag. Il battle royale free to play, infatti, non ci fa uscire dalla partita immediatamente se veniamo sconfitti: alla prima morte veniamo “catturati” e portati nel gulag, dove ci scontriamo in un uno contro uno con un altro giocatore. Chi vince torna in gioco ma, se si viene sconfitti, si deve sperare che i nostri alleati (ogni match viene affrontato in squadre da tre) ci facciano tornare in gioco con un token, che va ovviamente acquistato con il Denaro ottenuto dal loot e dall’uccisione di avversari.

Il video ci permette di vedere varie scene di gameplay: questo pomeriggio, però, potremo noi stessi mettere le mani su Warzone Call of Duty. Vi ricordiamo che è gratis per tutti, ma l’orario di accesso cambia a seconda del fatto che possediate o meno Modern Warfare.