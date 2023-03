In uno dei tanti documenti spediti alla CMA, Microsoft ha svelato come nei piani di Activision ci sia l’intenzione di eliminare Call of Duty Mobile in favore della versione mobile di Warzone. Le dichiarazioni del colosso Redmond sono ancora da confermare da parte del publisher, ma ovviamente è molto possibile che rispondano al vero.

Non è un caso, d’altronde. Il brand di Call of Duty è ancora molto forte, ma a muovere la maggior parte dei giocatori è sicuramente il Battle Royale. Il multiplayer normale, in questo ultimo capitolo, è stato poi oggetto di forti critiche: un po’ per i contenuti, che non hanno rispettato le aspettative della community e un po’ anche per come è stato progetto, ovvero con l’introduzione di un SBMM (Skill Based Match Making), decisamente fin troppo severo.

La decisione di Activision, secondo Microsoft, non sarà però all’oggi domani e non riguarderà tutto il mondo. Infatti, come riportato dal colosso di Redmond nei documenti spediti alla CMA, l’abbandono di Call of Duty Mobile seguirà una tabella di marcia. A salvarsi sarà solamente la Cina, ma questo perché ci sono delle enormi differenze rispetto agli stili di gioco degli occidentali. In Cina, infatti, il gaming su mobile è decisamente più importante rispetto in Occidente e i giocatori sono soliti accontentarsi anche di versioni non proprio realizzate benissimo, che qui in Occidente potremmo definire delle beta.

NEW: Microsoft says Call of Duty: Mobile will be “phased out” over time and be replaced by Warzone Mobile. Activision has not confirmed this. pic.twitter.com/kLQymPIvLQ — CharlieIntel (@charlieINTEL) March 8, 2023

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali in merito, che potrebbero arrivare direttamente da Activision Blizzard nel corso dei prossimi mesi. Chiaramente l’ipotesi di una chiusura di Call of Duty Mobile in favore della versione mobile di Warzone non ci coglierebbe del tutto di sorpresa, ma è necessario attendere ancora un po’ prima di scoprire se davvero il publisher lavora a una manovra del genere. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.