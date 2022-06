Con il lancio di Fortune’s Keep, la nuova mappa di Call of Duty: Warzone, è arrivato anche il nuovo record mondiale di uccisioni in singolo. A ottenerlo ci ha pensato un giocatore e streamer, conosciuto con lo pseudonimo NoFaTe, è riuscito infatti a uccidere ben 44 avversari in una singola partita.

Il record è stato ottenuto il 22 giugno, in una run difficile da credere, ma che è disponibile nella sua interezza a questo indirizzo. NoFaTe ha cominciato recandosi verso la zona di drop, eliminando velocemente un’intera squadra e usando il denaro per raccogliere tutte le armi necessarie e l’equipaggiamento. A questo punto hanno prevalso le sue abilità di giocatore, anche se in diverse occasioni ha rischiato di morire e mettere a repentaglio il suo percorso.

A rendere ancora più interessante il suo record è stato lo svolgimento della partita. NoFaTe era infatti da solo, ma contro di lui erano presenti squadre da ben 4 giocatori. Lo streamer ha dovuto affrontare giocatori ben organizzati e in gruppo, ma alla fine la sua abilità ha prevalso. Con 44 kill, è riuscito a portare a casa un record del mondo che sarà davvero difficile da battere, soprattutto alle condizioni in cui è stata svolta la sfida. Potete dare uno sguardo alla partita grazie al video YouTube che trovate poco più in basso, che contiene i momenti salienti di questa incredibile impresa.

Chiaramente è ancora presto per stabilire che si tratti del record del mondo, ma a questo punto mancherebbe solamente l’ufficialità. I record precedenti di Warzone su Caldera e Rebirth infatti si fermano, rispettivamente a 28 e 29. Non appena ci saranno delle leaderboard, però, con molta probabilità questa impresa verrà alla fine certificata. La domanda, ora, è una sola: qualcuno riuscirà a fare di meglio? Oppure questo record è destinato a rimanere imbattuto? Noi propendiamo di più per la seconda, ma mai dire mai.