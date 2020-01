Wasteland Remastered: annunciata la data di uscita

Wasteland è un gioco di ruolo originariamente pubblicato ben 31 anni fa, precisamente nel 1988. I ragazzi di inXile Entertainment hanno recentemente annunciato la data di uscita di Wasteland Remastered per PC (Steam, GOG e Windows Store) ed Xbox One (anche su Xbox Game Pass). Tale versione del classico titolo è stata realizzata in collaborazione con Krome Studios, azienda australiana famosa per i giochi di The Legend of Spyro: The Eternal Night, The Legend of Spyro: A New Beginning e Ty the Tasmanian Tyger.

Wasteland è ambientato in un universo post apocalittico dove, in seguito a una disastrosa guerra nucleare tra Unione Sovietica e Stati Uniti, gran parte della Terra è stata ridotta in cenere e ora è presente solo una vasta area desertica. Il giocatore controllerà un gruppo di ribelli americani sopravvissuti al disastro nucleare e dovrà svolgere una particolare missione che li vedrà indagare su una serie di strani eventi capitati nel deserto. Qui di seguito possiamo ammirare il lavoro svolto da inXile Entertainment.

Ricordiamo che se non avete potuto giocare il primo titolo datato 1988, potrete recuperarlo grazie a questo remake il prossimo 25 febbraio per PC ed Xbox One, mentre ricordiamo che il 19 maggio uscirà Wasteland 3, ultimo capitolo di questa serie per PC, Xbox One e anche PlayStation 4.

Cosa ne pensate di questa nuova versione? Acquisterete Wasteland Remastered e il terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi invitiamo intanto di seguirci per ulteriori novità ed informazioni riguardante i due titoli.