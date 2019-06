Watch Dogs 3 Legion: il nuovo gioco Ubisoft è stato svelato da Amazon

Watch Dogs 3 si chiamerebbe in realtà Watch Dogs Legion: ora, sono state svelate tante novità sul nuovo gioco di Ubisoft. Ecco i dettagli.

L’E3 è uno dei migliori momenti dell’anno per svelare nuovi giochi: le grandi presentazioni che avvengono sui palchi losangeliani rimangono facilmente impresse per mesi e mesi, se non addirittura anni. Purtroppo spesso le novità vengono anticipate da leak e rumor e la sorpresa svanisce: è il caso anche di Watch Dogs 3, mai confermato ma talmente chiacchierato che tutti lo danno per scontato. Ora, arrivano nuove informazioni proprio a questo riguardo.

Amazon UK ha messo in lista il nuovo capitolo della serie Ubisoft, il quale si chiamerebbe “Watch Dogs Legion”. La pagina è stata rapidamente rimossa, ma non prima che qualcuno fosse in grado di salvare le informazioni in essa riportate. Ad esempio, possiamo leggere il sommario della trama: “Watch Dogs Legion è ambientato in una versione di Londra dispotica e nel vicino futuro. È un mondo post-Brexit nel quale la società, i politici e la tecnologia sono cambiati e hanno alterato le sorti di Londra.”

“Londra è una delle città più iconiche del mondo e ha avuto una grande influenza sulla cultura occidentale per secoli. Londra è perfetta per Watch Dogs, in quanto è una delle città con il maggior numero di livelli di sorveglianza nel mondo, rendendola il perfetto ambiente di gioco.” Inoltre, c’era scritto che è possibile “Giocare nei panni di chiunque, ogni individuo che incontri nel mondo ha un completo set di animazioni, doppiaggio e tratti caratteriali ed elementi visivi che sono generati e guidati dal sistema di gameplay.”

Le informazioni sono state inoltre confermate da Jason Scheier, noto giornalista di Kotaku e insider dell’industria. Da tempo si parla di Londra come possibile ambientazione e del fatto che questo capitolo punterà sul combattimento corpo a corpo e molto meno sulle armi da fuoco. Pare quindi che il nuovo capitolo di Watch Dogs voglia proporre qualcuna di nuovo e originale. Diteci, queste nuove informazioni vi incuriosiscono?