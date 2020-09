Watch Dogs Legion: 4K e ray tracing, l’incredibile grafica RTX

La serie GeForce RTX 3000 di Nvidia ha stupito i giocatori di tutto il mondo con la qualità e il prezzo. Nvidia, inoltre, non manca occasione di mostrarci quanto sono in grado di fare le loro schede grafiche con i giochi in arrivo, dimostrandone l’utilità pratica nell’immediato. Dopo aver mostrato DOOM Eternal e Cyberpunk 2077, Nvidia ci mostra nuovi screenshoot in 4K con ray tracing di Watch Dogs Legion.

Watch Dogs Legion è il terzo capitolo della saga di Ubisoft che ci porta in una Londra post-Brexit dove le cose sono andate nel modo peggiore. Fortunatamente, le RTX ci danno accesso alla migliore grafica possibile. Ecco il tweet ufficiale con le immagini in 4K e ray tracing,.

Come potete vedere, i riflessi realizzati tramite la tecnologia Nvidia sono di alta qualità, così come gli effetti luminosi dei neon e di tutte le fonti di luce del gioco. Watch Dogs Legion includerà un ciclo notte-giorno e siamo certi che darà il meglio di sé in versione PC.

Watch Dogs Legion, per la prima volta nella serie, ci permetterà di controllare qualsiasi personaggio vogliamo tra tutti quelli presenti a Londra. Ogni abitante ha una propria classe e le proprie unicità, che lo rendono più o meno utile per le missioni che dobbiamo intraprendere.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. Inoltre, il gioco sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X / Xbox Series S tramite un upgrade gratuito.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da NVIDIA? Giocherete Watch Dogs Legion con le nuove GeForce RTX, oppure non è ancora il momento di fare il salto verso la “nuova generazione” di hardware?