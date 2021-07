Watch Dogs Legion Bloodline, Ubisoft rende omaggio a P.T.

Con Bloodline, ultimo DLC di Watch Dogs Legion, Ubisoft ha deciso di citare Hideo Kojima e il mai finito Silent Hills, con una missione che trasforma il gioco in una sorta di P.T. Stiamo parlando di quel “Playable Teaser” lanciato nel 2014 e rimosso pochi mesi dopo dal PlayStation Store a seguito della cancellazione del progetto. Segno che l’influenza del game designer è ancora ben presente e radicata, non solo nel grande pubblico ma anche nell’industria stessa. Come ha però potuto Ubisoft omaggiare P.T. all’interno del gioco? Con un easter egg trasformato però da missione vera e propria, di cui vi invitiamo a non leggere nel caso non vogliate spoiler. Trovate il tutto poco più in basso, dunque procedete a vostro rischio e pericolo.

Watch Dogs Legion Bloodline cita PT

Il protagonista della missione è Jackson Pearce, nipote di Aiden, primo protagonista di Watch Dogs. Nel corso della missione, Jackson deve introdursi nella mente di Aiden per aiutarlo a recuperare da un ricordo traumatico, descritto come un infortunio. Ad un certo punto della missione, Jackson viene mandato in una casa che rap presenta la psiche di Aiden ed è da qui che si apre la citazione.

Al di là dell’estetica, infatti, l’intera missione di Watch Dogs Legion Bloodline non è altro che aiutare Aiden a superare la morte di Lena, avvenuta prima dei fatti raccontati nel primissimo capitolo della saga. Oltre ai rimandi puramente visivi, l’intera architettura della casa richiama in pieno P.T., come il balcone dove si può avvistare Lisa e l’esatta posizione dei quadri e dell’arreddamento. Si potrebbe quasi dire che la missione, di base, è semplicemente ricreata all’interno dello stesso modello 3D, con le stesse identiche funzioni del progetto originale.

Ubisoft ha saputo dunque non solo strizzare l’occhio ai fan del progetto che mai vide la luce ma è riuscita anche in un tentativo incredibile. Ovvero quello di strutturare una missione di Watch Dogs Legion Bloodline in una maniera del tutto inedita, con una componente horror-psicologia decisamente fortissima. Kudos a designer e programmatori, dunque: non era assolutamente scontato.