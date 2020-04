Watch Dogs Legion: data di uscita svelata da un rivenditore sloveno?

Che fine ha fatto Watch Dogs Legion? Questa può essere una delle tante domande che alcuni videogiocatori hanno in testa in questo momento. Il nuovo titolo della saga di Ubisoft doveva essere rilasciato lo scorso 6 marzo, ma gli sviluppatori hanno deciso di rinviarlo a data da destinarsi per dedicarsi interamente al progetto cercando di portare nelle case dei videogiocatori un prodotto estremamente valido. Sono passati diversi mesi dalle dichiarazioni di Ubisoft riguardante il rinvio della loro punta di diamante, ma tutt’oggi non si ha idea di quando possa uscire.

In queste ore ha fatto scalpore un rivenditore sloveno che avrebbe rivelato la data di uscita di Watch Dogs Legion. Il fatidico giorno sarebbe il 30 settembre 2020. Vi invitiamo però a prendere con le pinze queste dichiarazioni in quanto non c’è nulla di ufficiale da parte degli sviluppatori; Si tratta di una svista oppure di una data fittizia messa dal retailer? Per ora non possiamo saperlo purtroppo.

[Rumor] #WatchDogsLegion Release Date spotted on Slovenian retailers website expected as September 30th 👀https://t.co/OlyLpKbuJb pic.twitter.com/OBD4fDz88n — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth1984) April 9, 2020

C’è da dire che siamo consapevoli del fatto che il titolo targato Ubisoft debba essere rilasciato durante quest’anno e, il 30 settembre, sarebbe anche abbastanza plausibile come data, bisogna calcolare comunque anche l’emergenza sanitaria che sta portando ad ulteriori rinvii come nel caso di The Last of Us 2. Diventerebbe quindi anche plausibile che Watch Dogs Legion possa tardare ulteriormente addirittura all’anno prossimo, un cammino di certo pieno di ostacoli per il terzo capitolo incentrato a Londra.

