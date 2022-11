Nonostante Ubisoft abbia deciso di staccare il supporto a Watch Dogs Legion, la stessa cosa non vale per i modder. Nel corso degli anni,infatti, sono state pubblicate diverse mod per il gioco, ma l’ultima che vi proponiamo è decisamente molto interessante e va a toccare un tema molto spinoso relativo al comparto tecnico, ovvero la grafica.

Più di una volta, infatti, Ubisoft è stata accusata di aver effettuato un downgrade all’aspetto grafico del videogioco. Con questa nuova mod, però, cambia tutto: creata da un utente che si è stufato di vedere Watch Dogs Legion nella sua versione finale e non come quella presentata all’E3 2019. Il risultato è ovviamente fantastico, visto che la mod ripristina ogni singolo effetto eliminato dalla build definitiva che poi abbiamo avuto modo di giocare.

L’autore della mod è SlyCooperReloadedCoded e il preset grafico si chiama semplicemente “E3 Setting”. Si tratta di un nome decisamente geniale, proprio in riferimento a quella presentazione avvenuta nel 2019, che però nasconde anche una piccola insidia: a causa della pesantezza dell’aspetto grafico, infatti, è necessaria una GPU decisamente importante, come per esempio la GeForce NVIDIA RTX 3090. Potete dare uno sguardo all’aspetto del gioco grazie al video che trovate poco più in basso. Il risultato è ovviamente impressionante, ma come abbiamo detto poco sopra solo i PC con un hardware veramente next gen possono reggere questo incredibile dettaglio grafico.

A differenza di altre volte, per questa particolare mod non bisogna rivolgersi a Nexus. Per poter installare questi preset grafici è infatti necessario recarsi esclusivamente su Github, a questo indirizzo. Per installarla probabilmente ci sarà bisogno di un pochino più di tempo, ma se avete a disposizione un PC decisamente performante forse vale davvero la pena. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.