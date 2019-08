Watch Dogs Legion, Gamescom 2019: pubblicato un nuovo trailer dell’atteso titolo

Durante lo Stadia Connect attualmente in corso durante la Gamescom 2019 è stato svelato un nuovo appassionante trailer di Watch Dogs Legion.

Durante questa calda Gamescom 2019 si è tenuto anche uno Stadia Connect, evento dedicato esclusivamente alla soluzione di gaming in streaming di Google. In tale occasione sono stati fatti diversi interessanti annunci, come, ad esempio, il futuro arrivo di Cyberpunk 2077 anche sulla piattaforma del colosso americano. Tra una notizia e l’altra, inoltre, c’è stato spazio anche per un nuovo trailer dell’attesissimo Watch Dogs Legion.

Il lungo filmato intitolato Welcome to the Resistance ci porta ancora una volta nel bel mezzo di una Londra in rivolta e ci immerge ancora più profondamente nel ricco e intrigante sistema di gioco alla base del titolo, sistema che, vi ricordiamo, ci permetterà di metterci nei panni di praticamente qualsivoglia npc.

Il trailer sottolinea infatti diverse volte la grande importanza di tale meccanica e ci ricorda inoltre di come ogni singolo personaggio non giocabile avrà un proprio personale backgroud e delle caratteristiche personali che ci permetteranno di affrontare al meglio la piaga che sta affliggendo la celebre capitale inglese.

Watch Dogs Legion uscirà il prossimo 6 marzo 2020 non solo su Google Stadia ma anche su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Che ne pensate di questa notizia, vi è piaciuto il lungo filmato rilasciato da Ubisoft alla Gamescom 2019 durante l’odierno Stadia Connect? Che ne pensate del sistema escogitato dal publisher transalpino per Watch Dogs Legion, vi aggrada? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!