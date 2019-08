Watch Dogs Legion: tecnologia GeForce RTX mostrata in video

Watch Dogs Legion è uno dei titoli Ubisoft più attesi del prossimo anno e parte del merito è del fatto che sarà potenziato dalla tecnologia GeForce RTX.

Mentre la Gamescom 2019 si appresta a iniziare, Ubisoft e Nvidia hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato a Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della serie dedicata al DedSec che, in questa occasione, ci porta in una Londra post-brexit nella quale le cose sono andate parecchio storte. Il nuovo filmato si concentra però sull’aspetto tecnico del gioco, non su quello narrativo: in particolar modo, è possibile vedere la qualità del ray tracing con la tecnologia GeForce RTX.

Watch Dogs Legion sarà presente anche alla Gamescom 2019 e sarà giocabile in versione PC, ovviamente con Ray-Tracing attivo per godere al massimo della qualità visiva dell’opera di Ubisoft. Possiamo vedere il filmato condiviso da Nvidia qui sotto.

Watch Dogs Legion non ci metterà nei panni di uno specifico personaggio, come avvenuto nei precedenti giochi, ma ci darà il controllo di una squadra di persone da reclutare direttamente nella Londra digitale che farà da sfondo alle nostre avventure. Inoltre, ogni recluta è mortale e, in caso di decesso, sarà perduta per sempre. Dovremo quindi trovare regolarmente nuovi personaggi da includere nel nostro team.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Diteci, cosa ne pensate del gioco potenziato dalla tecnologia GeForce RTX? Vi convince, oppure credevate che il risultato sarebbe stato superiore?