Watch Dogs Legion, il DLC mostra un importante ritorno

Proprio una settimana fa vi abbiamo riportato la roadmap dei contenuti aggiuntivi di Watch Dogs Legion che già oggi abbiamo nuovi aggiornamenti. Ubisoft aveva rivelato tutti i piani riguardanti il supporto sul lungo termine del titolo, svelando non solo l’arrivo di missioni inedite ma anche nuovi personaggi giocabili. Inoltre, Watch Dogs Legion sarebbe divenuto protagonista di una speciale collaborazione con la serie di Assassin’s Creed, motivo per cui molti appassionati non vedevano l’ora di scoprire di più a riguardo.

Proprio oggi Ubisoft ha pubblicato un trailer sul DLC Bloodlines di Watch Dogs Legion, che fa parte del Season Pass del titolo. Conoscevamo già il personaggio cui avremmo potuto vestire i panni, ma adesso possiamo finalmente vederlo in azione: parliamo ovviamente di Aiden Pearce, l’amato protagonista del primo Watch Dogs. Scopriamo così un Aiden molto più anziano rispetto a quello degli eventi di Chicago, ma che continua a portare il peso della sua esperienza come vigilante.

La storia del DLC ci spiega come, prima degli avvenimenti di Watch Dogs Legion, Aiden Pearce sia giunto a Londra convinto da Jordi Chin, al fine di risolvere la difficile situazione politica e sociale. Questo contenuto aggiuntivo narrerà quindi vicende precedenti a quelle della campagna principale, andando a spiegare meglio alcuni avvenimenti. Anche Wrench, uno dei volti principali di Watch Dogs 2, diverrà disponibile con la pubblicazione del DLC. Ancora una volta, quindi, Ubisoft vuole riportare in auge dei personaggi storici di un franchise altrettanto importante.

Restiamo quindi in attesa del rilascio di Watch Dogs Legion: Bloodline, dato che non abbiamo ancora una precisa data di lancio. Per adesso, l’unica informazione che abbiamo a riguardo è che il DLC sarà rilasciato a inizio luglio, quindi tra poco più di un mese Peraltro, non dimenticate che Ubisoft ha anche svelato quando sarà rilasciato l’aggiornamento che porterà il supporto ai 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.