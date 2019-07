Watch Dogs Legion: Ubisoft confronta la vera Londra con quella del gioco

Watch Dogs Legion ci permetterà di esplorare Londra e i suoi quartieri: vediamo ora in un veloce confronto come si presenta la città nel gioco.

Watch Dogs Legion, dopo molti rumor e leak, è stato finalmente presentato all’E3 2019. Fin dal primo istante, il gioco ha colpito gli spettatori per una caratteristica: sarà possibile impersonare ogni NPC presente nell’ambiente, ognuno dei quali avrà le proprie caratteristiche specifiche che lo renderanno più adatto a certi approcci. Ad esempio, alcuni personaggi saranno più forti fisicamente e saranno ottimi per affrontare in modo diretto gli avversari, mentre altri saranno più adatti a un approccio furtivo e nell’utilizzo di attrezzature tecnologiche. L’enorme mole di contenuti, però, non ci deve distrarre da un’altra grande protagonista del gioco: la città.

Londra non è ovviamente stata scelta in modo casuale e la software house francese vuole darle un forte carattere. Questa versione futuribile post-Brexit rimane comunque la città che conosciamo, con i suoi quartieri, definiti dalle loro peculiarità. Potremo esplorare, in totale, otto quartieri di Londra e tra questi figura anche Camden Town. Quest’ultimo è stato mostrato in un breve video confronto su Twitter dal canale ufficiale di Watch Dogs Legion. Eccolo qui sotto.

Ah, yes. Camden. The culture, the history… The piquant smell of sewage from the canal perfectly complimenting the 3am kebab you just bought after a night of sweating your bollocks off.#WatchDogsLegion pic.twitter.com/BjDz0Kp6u8 — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) July 8, 2019

L’obbiettivo di Ubisoft, quindi, è di creare una versione immaginaria di Londra, senza però farle perdere l’atmosfera e i dettagli che la rendono se stessa. Cosa ne pensate? Per quel che avete potuto vedere nei trailer fino a questo momento, credete che la capitale inglese sia stata realizzata nel modo migliore possibile?

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Durante la fiera losangelina abbiamo avuto modo di provare il gioco: potete leggere il nostro giudizio preliminare nella nostra anteprima.