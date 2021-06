Watch Dogs Legion of the Dead: gli zombie invadono la Londra di Ubisoft

Le strade della Londra di Watch Dogs Legion si macchiano di rosso: la nuova modalità di gioco cooperativa, già disponibile su PC in alpha, dovrebbe arrivare quest’oggi su console di vecchia e nuova generazione. Watch Dogs Legion of the Dead cambierà i toni della Londra distopico/futuristica, inserendo al suo interno gli zombie. I non-morti, esplorati in tutte le salse del mondo, perciò continuano a non perdere fascino. Analizziamo assieme quanto visto nel video pubblicato da IGN.

Le munizioni e le risorse saranno limitate: a differenza dell’avventura vissuta a Londra lo scorso ottobre, quindi, i giocatori dovranno dosare ogni singolo proiettile. I non-morti, tutto sommato, vanno giù con un singolo colpo alla testa, ma diventano estremamente pericolosi in gruppo. Di fatto, quando uno zombie afferrerà il giocatore, lo lascerà con poca salute (che si rigenera automaticamente). Non mancheranno i nemici umani e i loro presidi, in cui la squadra potrà trovare forniture per sopravvivere.

I veicoli sembrerebbero inutilizzabili, rendendo quindi difficoltosi i movimenti degli utenti, costretti a spostarsi a piedi con tutti i rischi annessi. La nuova modalità fa parte dell’aggiornamento 4.5 che, come sopra specificato, dovrebbe arrivare nelle ore pomeridiane. Oltre ad aggiungere Watch Dogs Legion of the Dead, il nuovo update porterà i 60 fps su PS5, Xbox Series X e Series S. Inoltre, i giocatori di console old-gen potranno giocare con i possessori di console next-gen: ad esempio, un utente PS4 potrà giocare con un utente PS5.

