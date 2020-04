PS5 e Xbox Series X: l’uscita di Watch Dogs Legion potrebbe essere rimandata

Come ben sappiamo, l’emergenza Coronavirus ha causato il rinvio di molti eventi legati al mondo dei videogiochi e non solo, con molte fabbriche costrette a ridurre i ritmi di produzione e altre aziende che stanno utilizzato lo smart-working per via delle restrizioni imposte dai vari governi. Fortunatamente il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha dichiarato nelle scorse ore che l’emergenza sanitaria non ha avuto nessuno impatto sui lavori attualmente in corso nella loro azienda, nonostante ciò la casa francese non esclude l’ipotesi di un rinvio della data d’uscita di alcuni titoli ora in lavorazione. Dunque, ci sorge spontanea la domanda se ciò influenzerà nuovamente il debutto di Watch Dogs Legion.

Per chi non lo sapesse, Watch Dogs Legion doveva già uscire sul mercato per il mese di marzo ma è stato rinviato all’autunno 2020, il suo destino quindi sembrerebbe essere particolarmente legato a quello di PS5 e Xbox Series X, almeno secondo l’indiscrezione lanciata in queste ore da VideoGamesChronicle.

Guillemot non ha comunque citato nessun gioco in particolare e si è limitato solamente a dire che alcuni giochi Ubisoft potrebbero subire un leggero slittamento se le condizioni del mercato restassero ancora per lungo tempo in questa situazione, oppure sarebbero tali da non permettere gli standard qualitativi prefissati dall’azienda.

Secondo la fonte che ha lanciato l’indiscrezione, Ubisoft avrebbe l’intenzione di proporre Watch Dogs Legion come gioco di lancio delle due nuove console next-gen. La situazione quindi si fa più complessa se consideriamo le parole di Jason Schreier, il quale ha affermato che sia Sony che Microsoft non hanno ancora preso la decisione definitiva sul lancio delle loro piattaforme. È dunque evidente come la situazione sia tutta in divenire, con le aziende che non hanno ancora potuto stabilire i loro piani a causa dell’emergenza in corso. Secondo VGC, quindi, il destino di Watch Dogs Legion sarà strettamente collegato all’uscita di PS5 e Xbox Series X, ecco perché non è da escludere un nuovo rinvio del titolo Ubisoft.