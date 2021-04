Watch Dogs Legion supporterà finalmente i 60 fps

Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della saga degli hacker di DedSec targata Ubisoft, è uno dei pochi titoli che, in versione Series X|S e PS5, non offre un’opzione tra dettagli grafici e prestazioni. Sulle ammiraglie di casa Sony e Microsoft, infatti, il gioco gira in 4K dinamici a 30 fps con ray-tracing; mentre su Xbox Series S, la risoluzione cala drasticamente a 1080p (pur mantenendo il ray-tracing, come sulla sua corrispettiva maggiore). Ubisoft ha deciso di rimediare, annunciando che Legion riceverà un aggiornamento per il supporto ai 60 frame per secondo.

“I 60 frame per le console di nuova generazione sono in fase di sviluppo, e annunceremo le date esatte di rilascio della patch in futuri aggiornamenti“, hanno dichiarato Lathieeshe Thillainathan e JP Cambiotti (sviluppatori del titolo), durante un AMA su Reddit. Per ora, il duo ha solamente confermato i 60 frame per secondo, ma non è ancora noto come il titolo li raggiungerà: si rinuncierà al 4K dinamico, oppure al ray-tracing? Inoltre, su Xbox Series S, oltre al ray-tracing, calerà anche la risoluzione?

Non ci resta che attendere nuove informazioni da parte di Ubisoft che, probabilmente, non tarderanno ad arrivare. Proprio per ciò, vi ricordiamo di restare sintonizzati con noi di Game Division per non perdervi futuri aggiornamenti a riguardo.

L’ultimo capitolo del franchise di Ubisoft, ha sorpreso gli utenti grazie alla fedele ricostruzione della Londra distopica del 2026, e per la possibilità di poter utilizzare praticamente qualsiasi NPC. Ecco la descrizione del titolo: “Sorveglianza di massa, milizie private nelle strade, crimine organizzato… Basta! È ora di dire no all’oppressione. Recluta una resistenza ben equilibrata per castigare gli opportunisti che stanno rovinando questa grande città. Il destino di Londra è nelle tue mani“.