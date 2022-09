What Remains of Edith Finch si è recentemente aggiornato con una nuova versione per Xbox Series X|S e PlayStation 5. Tuttavia, questo update ha causato alcuni problemi per tutti gli utenti che hanno provato a riscattarlo sulla console di casa Sony. Per risolvere gli inconvenienti, Giant Sparrow ha deciso di rendere disponibile l’aggiornamento anche a coloro che hanno riscattato la versione PS Plus.

What Remains of Edith Finch rimane senza dubbio un titolo interessante per tutti gli amanti delle avventure narrative. Come abbiamo avuto modo di analizzare nel dettaglio, il titolo di Giant Sparrow ci porta in un viaggio che ci mette in condizione di esplorare una casa ormai abbandonata e rivivere tutte le storie ad essa collegate. Il tutto avviene tramite i ricordi di lutti passati legati alla famiglia di Edith Finch, ultima residente di quel luogo ormai ricco di drammi ed eventi catastrofici.

L’avventura narrativa di Giant Sparrow, infatti, è stata vittima degli stessi problemi che hanno afflitto altri titoli con un aggiornamento gratuito su PlayStation 5. Nel tentativo di riscattare What Remains of Edith Finch, infatti, gli utenti si trovano impossibilitati a completare l’operazione senza alcun apparente motivo. Tuttavia, appunto, il problema sembra essersi ormai risolto. Come si può leggere in un tweet dell’utente Wario64, infatti, la versione PS5 risulta ora scaricabile dagli utenti che sono in possesso dell’edizione PS4 riscattata tramite PS Plus.

What Remains of Edith Finch PS5 version is now offered for people who claimed it on PS+. On console, search for the game and switch over to the PS5/PS4 version. Then on the left there's a drop down menu, you have to select the 2nd "Game" and you'll be able to claim it pic.twitter.com/hhXTKKhpgp — Wario64 (@Wario64) September 2, 2022

Il procedimento, dunque, si rivela efficace anche se non particolarmente immediato da comprendere. Per riscattare l’edizione aggiornata, infatti, sembra che gli utenti debbano seguire lo stesso percorso dell’edizione standard per poi selezionare una seconda versione al momento del download. Infatti, nella pagina del titolo sul PlayStation Store, Sony dovrebbe aver inserito nel menu a tendina due voci identiche che riportano la dicitura “Gioco”. Se gli utenti selezionano la seconda voce, infatti, dovrebbero ottenere la versione aggiornata per PlayStation 5. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, la dicitura all’interno del menu sarebbe già stata fixata dagli sviluppatori.