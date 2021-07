Where the Heart Leads: il viaggio di Whit Anderson

“Where The Heart Leads” è un videogioco uscito il 13 luglio, sviluppato da Armature Games ed edito da Armature Studio LLC. Se il nome vi suonasse familiare è perché questa casa, oltre a essere uno studio indipendente abbastanza rilevante nello scenario attuale, ha anche lavorato ad altri giochi famosi come “Batman: Arkham Origins Blackgate” (2013) e “Metal Gear Solid HD Collection” (2012) per PS Vita.

Quest’oggi però vi illustreremo di che tipo di gioco si tratta, presenteremo brevemente la trama e le sue caratteristiche principali. Essendo un titolo principalmente narrativo, come molti titoli indie che abbiamo affrontato su queste pagine, è difficile dare un giudizio assoluto utilizzando il classico schema critico in quanto risulterebbe piuttosto limitante e anche scorretto, perciò vi guideremo verso i punti chiave del gioco, a seconda dei vostri gusti e aspettative.

Il protagonista di Where The Heart Leads è Whit Anderson: padre di due bambini (Kate e Alex), marito di Rene e fratello di Sege. Il viaggio di Whit inizia in una notte tempestosa, quando improvvisamente si apre una voragine nel terreno in cui il cane di famiglia (Casey) si ritroverà incastrato. Nel tentativo di liberare il suo compagno da quella trappola mortale, Whit finisce all’interno della frattura e, per qualche strana ragione, inizierà un viaggio che ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita.

Come precedentemente specificato, si tratta di un gioco molto narrativo. Il che vuole dire che è più un’esperienza che qualcosa da sentire tramite l’adrenalina trasmessa dal pad, di un viaggio onirico all’interno della vita di Whit dove rivivremo i suoi timori, i suoi sogni e perfino problemi. Ma non è finita qui: saremo noi a dover fare delle scelte durante il gioco, scelte che potranno cambiare totalmente il finale (regalando un alto tasso di rigiocabilità).

Il gioco è totalmente in inglese, se non avete dimestichezza con questa lingua potrebbe risultare difficile giocarlo, ma se la conoscete potrebbe rivelarsi un’esperienza interessante. Infatti questo titolo affronta con serietà, eleganza e delicatezza tanti temi che confrontiamo nella vita di ogni giorno: l’amore, il lavoro e la famiglia.

A livello grafico gli ambienti sono molto curati e la cittadina di Carthage presenta anfratti che inizialmente potrebbero passare inosservati, ma con un’attenta esplorazione rivelano nuovi spunti di conversazione. I personaggi sono ben caratterizzati, soprattutto la moglie Rene e il fratello Sege, protagonisti di molte scelte che il giocatore dovrà compiere.

Durante il gioco scopriremo risvolti della storia di Whit onestamente inaspettati, il che fa notare come a livello narrativo vi sia stato molto impegno da parte del team di sviluppo al fine di non dare un percorso fin troppo scontato ai giocatori. Certo, a volte alcune conversazioni tendono ad essere prolisse e quasi sicuramente non si tratta di un titolo privo di difetti, ma tutto sommato è un’esperienza che fa riflettere riguardo ciò che viviamo ogni giorno, specie da un punto di vista filosofico e morale: aspetti su cui molti di noi non si soffermano nel corso delle proprie giornate.

Si vuole specificare che non è un gioco adatto a tutti: con titoli così narrativi come questi è necessario fare certe raccomandazioni. Molto spesso, infatti, vi sono lunghe sequenze dedicate solo alle conversazioni, questo potrebbe piacere come potrebbe pesare a chi cerca qualcosa di narrativo ma con numerosi input per tenere alta l’attenzione. Where the Heart Leads è comunque un’esperienza che fa lavorare più la mente che le mani, perciò bisogna approcciarla necessariamente con l’idea di voler riflettere un po’ su quello che il titolo di Armature vuole trasmettervi.

Ogni giocatore ha i suoi gusti e i suoi approcci al mondo videoludico e narrativo, perciò riteniamo che l’indice di gradimento di questo titolo è principalmente soggettivo: è un viaggio dove i comandi da sapere sono pochissimi, come tanti titoli simili del genere, e il percorso scandito dalle immagini conta più di un punteggio a fine partita.

Lo consigliamo perciò se siete amanti dei titoli incentrati sulla narrazione, in questo caso può risultare più che interessante per qualsiasi appassionato, alle volte perfino inaspettato e ricco di spunti di riflessione. Dopotutto la famosa domanda che spesso chiunque di noi si pone è: “Cosa sarebbe successo se avessi compiuto scelte diverse nella mia vita?” Ecco, forse attraverso questo titolo è possibile arrivare a chiudere qualche dubbio lasciato dentro di noi nel corso delle direzioni intraprese nel passato.

Il tutto funziona perché il gioco vi guida dandovi la possibilità di rivivere la vita di Whit Anderson, di esplorare i suoi problemi (molto simili ai problemi di tutti noi) e di fare delle scelte spesso molto importanti e cariche di significati divergenti.