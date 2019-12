Wierd West: mostrato il nuovo progetto dei co-creatori di Prey

La serata dei Game Awards ha sicuramente saputo sfoggiare svariati progetti interessanti durante le prime ore dell’evento. Ma tra i vari annunci grossi, anche i progetti più piccoli sono riusciti a conquistare la scena per qualche instante. Durante queste ore abbiamo visto una buona quantità di progetti indie, ma sicuramente il più interessante risulta Wierd West. Questo gioco è stato sviluppato dai ragazzi di Wildeye Studio che vede al suo interno ex-membri coinvolti in progetti come Dishonored e Prey.

A differenza delle opere dei Arkane Studios questo nuovo Wierd West sarà un Action RPG con la visuale isometrica (ricordando molto titoli come Desperados ed a tratti anche Diablo). Dalle prime immagini del trailer siamo venuti a scoprire l’ambientazione del gioco che userà temi western (con sfumature molto cupe). Nessuna menzione viene fatta ne riguardante la data d’uscita del titolo e neanche delle piattaforme su quale Wierd West uscirà.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito a questo particolare progetto dei Wildeye Studio trovate il teaser trailer poco sopra. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo particolare annuncio, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito.