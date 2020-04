Wii Sports: impennato il prezzo sui siti di rivendita a causa del Coronavirus

Chi si ricorda di Wii Sports? Il famoso gioco “prova” che veniva regalato in ogni scatola contendente la nuova console di casa Nintendo uscito in quegli anni. Probabilmente chiunque ha comprato il Nintendo Wii si sarà divertito con questo iconico titolo divenuto anche successivamente un meme sul web. Ma mai ci saremmo aspettati che questo ritornasse in voga nel 2020 a causa dell’emergenza dovuta dal COVID-19.

Wii Sports è quindi tornato a far parlare di sé, o meglio i siti di rivendita, i quali hanno aumentato i prezzi del titolo probabilmente a causa dei blocchi imposti e delle quarantene. Il prezzo di rivendita di questo videogioco è infatti, in percentuale, salito di oltre il 100%. Il suo prezzo medio, che prima della crisi del virus andava poco oltre i 10 dollari, è salito ad una cifra che varia fra i 25 e i 26 dollari. A riferirlo è stato PriceCharting, un sito di rivendita che tiene traccia dei prezzi di vendita dei giochi in siti come eBay, Amazon e GameStop.

Anche all’inizio di quest’anno Ring Fit Adventure, titolo uscito recentemente su Nintendo Switch, ha dovuto vedersela con questa situazione. Le persone cinesi in quarantena hanno iniziato ad acquistare il gioco attraverso alcuni siti, i quali ovviamente hanno aumentato il prezzo fino ad addirittura 260 dollari. Fa sorridere vedere che molte persone hanno potuto riscoprire questi vecchi giochi che promuovono l’attività fisica meno invece vedere alcuni furbetti che cercano di guadagnare anche durante una crisi di questo spessore.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi vi state allenando a casa?