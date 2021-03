WiiU è ancoro vivo: Nintendo rilascia un nuovo aggiornamento

Da ormai quattro anni Nintendo si è focalizzata su Nintendo Switch, migliorandolo sotto tutti i punti di vista, proponendo giochi, servizi e quant’altro cercando di rendere il suo futuro decisamente più radioso, evitando di riproporre quegli errori che ne sono valsi del non successo di WiiU. Ricorderete bene l’annuncio di quest’ultima, la quale doveva essere vista come la macchina che poteva rivaleggiare PS4 e Xbox One. Purtroppo la console non ebbe il successo sperato e dopo pochi anni fu rimpiazzata da una macchina ibrida decisamente più accattivate abbracciando inoltre titoli provenienti da team di sviluppo esterni a Nintendo.

Una scelta che ad oggi sta dando i suoi frutti in quanto Nintendo Switch risulta essere una delle console più vendute di sempre. Inaspettatamente sembra che l’azienda con sede a Kyoto non abbia abbandonato completamente WiiU proponendo un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 5.5.5. Per farvi capire l’importanza dell’avvenimento, l’ultimo grosso update è stato rilasciato nel 2018.

In ogni caso, la patch note non rivela nulla di importante, si tratta semplicemente di una versione che migliora la stabilità della console e alla usabilità del sistema. Sostanzialmente si tratta di un classico update di manutenzione che la rende perfettamente funzionale e priva di crash di sistema a quei giocatori che ne hanno ancora una. Insomma, la storia di WiiU non è stata sicuramente delle migliori, rimane comunque una console che ai tempi fu particolarmente impressionante per il suo approccio nel modo di giocare. Niente paura, perché abbiamo visto come Nintendo Switch abbia preso le parti migliori e rimodellate in un’unica console che ancora oggi sta distruggendo ogni record di vendita.

Cosa ne pensate di questa notizia? Possedete ancora WiiU? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti possibili futuri aggiornamenti improvvisi di console datate.