Già dalle prime immagini di gioco, Wild Hearts ha dovuto confrontarsi con un paragone piuttosto scomodo. Il genere dei giochi di caccia, infatti, è praticamente dominato da Monster Hunter al quale il titolo di Koei Tecmo si ispira apertamente. Tuttavia, gli sviluppatori non sembrano essere particolarmente preoccupati da questo paragone e, con grande ambizione, affermano che le differenze tra i due titoli saranno presto chiare a tutti.

In un’intervista con GamesRadar+, infatti, Takuto Edagawa, game director di Wild Hearts ha parlato delle ambizioni del suo titolo e di questo scomodo paragone. Il regista fa anche da portavoce al collega Kotaro Hirata e spiega di come entrambi sono grandi fan del genere di caccia. Di conseguenza, i due registi sono appassionati di titoli del genere e li giocano in prima persona. Proprio per questo motivo, le meccaniche di gioco sono così simili a titoli come Monster Hunter (che potete acquistare su Amazon).

Il regista, inoltre, afferma di essere felice del paragone con il titolo di Capcom, dal momento che si tratta di un gioco impressionante che domina il genere di caccia. Nell’intervista leggiamo anche che il team ha notato da subito i paragoni con Monster Hunter che hanno iniziato a diffondersi già dopo le prime immagini diffuse per Wild Hearts. L’accoglienza dei giocatori, tuttavia, è stata generalmente positiva e ha tenuto conti sia dell’evidente fonte di ispirazione che delle palesi differenze tra i due titoli.

Uno dei topic principali, infatti, è stata la mancanza delle armi pesanti che caratterizzano Monster Hunter, oltre alla presenza del Karakuri. Quest’ultimo rappresenta uno degli elementi più interessanti di Wild Hearts, dal momento che dovrebbe fornire una quantità enorme di elementi costruttivi da sfruttare durante la nostra avventura. Il titolo di Koei Tecmo, infine, arriverà sul mercato l’anno prossimo, con una data di uscita prevista per il 23 febbraio 2023.