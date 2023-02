Se siete a caccia di Trofei su Wild Hearts, nuovo videogioco di Omega Force ed EA Games a tema mostri da cacciare in stile Monster Hunter, siete nella guida giusta per guadagnarvi il Platino su PlayStation 4 e PlayStation 5, o i tanto agognati 1000 G su Xbox Series X|S. In questo articolo infatti potete trovare tutti i requisiti necessari per completare il videogioco al 100%.

Vi anticipiamo che per raggiungere tutti gli obiettivi di Wild Hearts potrebbero essere necessarie almeno 60 ore di gioco, tra trofei legati alla modalità storia e altri vincolati a sfide estemporanee che possono richiedere del tempo per completarsi. I trofei di Wild Hearts sono in totale 48, più il platino per PlayStation 4 e 5 che porta il numero complessivo degli achievement fino a 49. Non dimenticate di leggere la nostra anteprima.

ATTENZIONE: alcuni trofei potrebbero avere nomi o descrizioni che potrebbero essere spoiler.

TERRA DEL SOL LEVANTE

Hai raggiunto la regione di Azuma, dove i kemono vagano in libertà.

FLAGELLO DELLA MONTAGNA

Hai eliminato il roccia tonante apparso lungo Passo di Harugasumi.

VECCHIE OSTILITÀ

Hai eliminato lo scure d’inverno della fortezza di Fuyufusagi.

TORMENTO DI FUOCO

Hai abbattuto l’Amaterasu dopo l’attacco a Minato.

CICLI SPEZZATI

Nei meandri della montagna sacra, hai eliminato il kemono da cui tutto è iniziato.

PRIMI PASSI

Hai completato la tua prima missione per gli abitanti di Minato.

ARTISTA DEI KARAKURI

Hai creato 200 karakuri semplici.

ARTISTA DELLA SEMPLICITÀ

Hai creato 1.000 karakuri semplici.

MINATO DEI KARAKURI

Hai creato 15 karakuri del drago a Minato.

SENTIERO DEI KARAKURI

Hai creato 30 karakuri del drago lungo Passo di Harugasumi.

ISOLA DEI KARAKURI

Hai creato 30 karakuri del drago sull’Isola di Natsukodachi.

CANYON DEI KARAKURI

Hai creato 30 karakuri del drago nel Canyon di Akikure.

FORTEZZA DEI KARAKURI

Hai creato 30 karakuri del drago alla fortezza di Fuyufusagi.

ARTISTA DELLA SINTESI

Hai creato un karakuri combinato 50 volte.

SOFFIO DI VITA

Hai risvegliato 20 tipi di karakuri.

LUNGHE DISTANZE

Hai percorso una distanza di 10.000 metri con i karakuri.

LEGGENDA DEI CIELI

Hai percorso 150 metri in volo con un aliante.

ASSALTO KARAKURI

Hai sferrato un attacco karakuri 100 volte.

SPECIALISTA DEL CONTRATTACCO

Hai respinto 20 attacchi di kemono con i karakuri combinati.

INGREDIENTI DEL SUCCESSO

Hai completato la tua prima preparazione dei cibi.

ASSO NELLA MANICA

Hai attivato Furor di caccia 30 volte.

CACCIA AL KEMONO

Hai finito 30 kemono.

CACCIA GROSSA

Hai finito 300 kemono.

ARMA VINCENTE

Hai finito 50 kemono con un solo tipo di arma.

VOCAZIONE INSTABILE

Hai eliminato il tuo primo kemono fortemente instabile.

DOMINIO INSTABILE

Hai eliminato un kemono fortemente instabile in ogni area.

DISTRUZIONE LAMPO

Hai finito un kemono potente entro i primi 5 minuti.

PERFEZIONE CRISTALLINA

Hai finito un kemono senza subire colpi.

MISURE DRASTICHE

Hai alterato lo stato di un kemono 20 volte.

TOCCO DELICATO

Hai accarezzato un kemono piccolo 30 volte.

SPECIALISTA DELLE TRAPPOLE

Hai catturato 100 creature nella natura.

ICONA DI STILE

Hai tinto un’armatura per la prima vota.

DEVOZIONE UMANA

Raggiungi i limiti di affinità della via degli umani modificando le armature.

KEMONO NELL’ANIMA

Raggiungi i limiti di affinità della via dei kemono modificando le armature.

INIMITABILE

Hai ottenuto un’arma estremamente preziosa.

ARTE DELLA CURA

Hai creato tutti i tipi di bagno ricostituente.

STORIA NASCOSTA

Hai ottenuto il tuo primo documento.

URBANISTA

Hai completato tutti i lavori di ampliamento e restauro degli edifici.

MANI BUCATE

Hai speso 30.000 alla bottega.

TUTTOFARE

Hai ottenuto 90 sigilli da Nobumitsu.

TTSUKUMO MANIA

Hai fatto amicizia con 200 tsukumo.

MASSIMA POTENZA

Hai potenziato al massimo una forma tsukumo.

CACCIA IN BRANCO

Hai completato 20 missioni online.

ASSISTENTE BRILLANTE

Hai fornito assistenza 5 volte.

CUORE D’ORO

Hai rianimato qualcuno online per la prima volta.

CACCIA AL PORTAFORTUNA

Hai raccolto il tuo primo amuleto nella natura.

ARMONIA DEL FILO

Hai ampliato al massimo una fonte del drago.

CACCIA ALL’ACCAMPAMENTO

Hai sbloccato tutti gli accampamenti possibili.