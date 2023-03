Se siete fan di Monster Hunter, l’iconica saga action-rpg incentrata sulla caccia dei mostri, non potete assolutamente perdervi Wild Hearts. Il titolo uscito da poco più di un mese è infatti il rivale diretto della serie di Capcom ed è riuscito a conquistare milioni di giocatori grazie a un gameplay convincente e a una grafica accattivante. Ebbene, ora è il momento giusto per recuperare il videogioco, dato che è scontato del 25% su Amazon!

Sia che voi abbiate una PS5 che una Xbox Series X potrete dunque portarvi a casa una copia fisica del gioco a soli 59,99€ e, considerando che il suo prezzo di listino è 79,99€, si tratta di un’offerta davvero ottima. Vi consigliamo infatti di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte rischiano di esaurire in men che non si dica.

In Wild Hearts, esattamente come in Monster Hunter, il vostro obiettivo sarà sconfiggere le enormi belve che popolano il vasto mondo di gioco, sfruttando una moltitudine di armi e oggetti speciali. La differenza più interessante col titolo di Capcom riguarda infatti una meccanica che vi permetterà di creare una serie di congegni utilissimi in battaglia con cui attaccare o difendervi.

Non dovrete quindi semplicemente fare affidamento sul vostro arsenale, bensì dovrete sfruttare l’ingegno e cercare di mettervi in vantaggio rispetto alle maestose creature che desiderano uccidervi. Nei momenti in cui non avete la spada in mano dovrete però scoprire la storia della regione di Azuma, interagendo con moltissimi personaggi, scoprendo le loro storie, formando alleanze e aiutando i bisognosi.

Inoltre, dovrete esplorare un mondo di gioco dalla grafica incredibile e dettagliata, immergendovi completamente in un’atmosfera giapponese e contemplando ogni dettaglio. Dalle pianure alle montagne ai villaggi, ogni elemento in Wild Hearts è stato creato con estrema cura, e anche dopo ore e ore di gameplay continuerete a rimanere estasiati dal comparto artistico dell’opera.

Insomma, non vi resta che sguainare la spada e prepararvi all’avventura in Wild Hearts, e per farlo vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. Inoltre, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Tom’s Hardware, dato che alle 18:00 di oggi inizieranno le Offerte di Primavera su Amazon e vi terremo costantemente aggiornati con le migliori promozioni disponibili.

