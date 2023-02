Wild Hearts è il nuovo action RPG in stile Monster Hunter sviluppato da Koei Tecmo che, per quanto rappresenti un titolo più accessibile rispetto al più noto rivale, potrebbe comunque risultare alquanto complesso, soprattutto alle prime fasi e per giocatori neofiti del genere. Vi sono infatti tantissimi elementi da tenere in considerazione nel corso dell’avventura: armi e armature da ottenere, combo da imparare, pietanze da cucinare, alberi di abilità da completare ed enormi aree da esplorare… il tutto senza dimenticarci dei mostri giganti da affrontare.

Insomma, nonostante durante le prime ore di gioco vi siano dei tutorial, è semplice sentirsi piccoli, indifesi e sormontati dalle nozioni da imparare. Per questo motivo abbiamo stilato questa guida completa, nella quale potrete trovare un insieme di consigli, trucchetti e informazioni utili per diventare dei cacciatori di mostri provetti in Wild Hearts. Inoltre, nell’indice troverete anche i collegamenti per leggere tutte le altre guide che abbiamo stilato per ogni aspetto specifico del gioco, mentre a questo link potete scoprire la nostra recensione.

Cose utili da sapere su Wild Hearts

Nozioni base

Partiamo da alcune nozioni di base che potrebbero non essere chiare all’inizio dell’avventura in Wild Hearts:

WILD HEARTS E IL MULTIPLAYER

Wild Hearts è un titolo che supporta il multiplayer, infatti fino a tre giocatori possono collegarsi alla partita contemporaneamente. Per farlo basterà interagire con i fuochi da campo e avviare una sessione invitando degli amici oppure partecipare a una già esistente.

WILD HEARTS E IL CROSSPLAY

Wild Hearts è disponibile su PC, Xbox Series X e PS5 e supporta il crossplay, però non la cross-progression, quindi potrete interagire con amici da altre piattaforme, ma non portare i vostri progressi da una piattaforma all’altra.

Come funzionano i Dragon Pit

Nonostante il nome possa sembrare ingannevole, i Dragon Pit in Wild Hearts non sono luoghi in cui potrete trovare dei draghi, bensì dei punti di interesse che dovrete sbloccare con dei cristalli per poter generare i Karakuri del Drago e che potrete utilizzare per il viaggio rapido (punto di cui tratteremo tra poco). I Dragon Pit, fortunatamente, sono segnati sulla mappa, mentre troverete i cristalli sparsi in ogni zona del gioco (li riconoscerete facilmente perché vedrete delle farfalle svolazzare intorno a uno scheletro).

Ogni Dragon Pit aggiungerà dell’energia che potrete utilizzare per generare nuovi Karakuri del Drago, che includono oggetti utili per i campeggi come fuochi da campo, tende e forge. Inoltre, vi sono costruzioni che renderanno l’esplorazione più agevole, come il rampino e il vortice d’aria. Ciascun Karakuri del Drago richiederà una certa quantità di energia elementale, che potrete riempire, per l’appunto, scoprendo i Dragon Pit o aumentandoli di livello.

Se vi trovate a corto di energia per generare i Karakuri del Drago avete tre opzioni: sbloccare nuovi Dragon Pit, aumentarne uno di livello o rompere un vecchio Karakuri del Drago, dato che questi rimarranno fissi nella mappa anche se abbandonate l’area.

Come utilizzare il viaggio rapido

Come accennavamo prima, i Dragon Pit vi serviranno anche per viaggiare rapidamente in Wild Hearts. Le aree sono infatti talmente vaste che vi tornerà utile teletrasportarvi da un punto all’altro, ma questi non saranno generati di default, bensì dovrete crearli voi.

Le tende possono infatti essere utilizzate come punto di viaggio rapido quando vengono selezionate sulla mappa. Essendo però un Karakuri del Drago, queste consumano dell’energia elementale che viene aggiunta all’attivazione di un Dragon Pit; per tale motivo potrete avere un numero limitato di tende costruite nel corso dell’avventura (soprattutto all’inizio). Il lato positivo è che potrete costruirle dove volete e distruggerle in qualsiasi momento, recuperando l’energia impiegata.

Inoltre, in ogni zona della mappa vi è almeno un punto di viaggio rapido nascosto in cui potrete costruire una tenda per un costo ridotto, posto solitamente nelle vicinanze di alberi antichi e pozzi di acqua curative. Solitamente le tende richiedono 50 punti energia, ma in questi luoghi ne dovrete impiegare solamente 5; insomma, un bel risparmio!

Come funzionano gli Tsukumo

In giro per la mappa di Wild Hearts vi capiterà di trovare dei piccoli robottini chiamati Tsukumo, che vi aiuteranno nei combattimenti. Più ne troverete, più riuscirete a migliorare il principale che vi terrà compagnia, quindi non dimenticatevi di aumentarli di livelli nei campeggi.

Vi sono in totale 50 Tsukumo sparsi in ognuna delle aree del gioco, e ciascun robot vi darà dei materiali necessari per aumentare di livello il vostro compagno primario. I vantaggi forniti dai Tsukumo possono essere divisi in 4 categorie: attacco, difesa, assistenza e filo.

10 cose da fare subito

Costruite in ogni regione le torri di caccia

Uno dei Karakuri più utili in Wild Hearts sono le torri di caccia, che vi aiuteranno a localizzare e tenere traccia dei grandi Kemono mentre si muovono nella natura. Potrete piazzare le torri in qualsiasi zona nelle vicinanze di un Dragon Pit attivo, e vi consigliamo di posizionarne più di una di ogni regione.

Per capire dove collocarle, guardate nella mappa le torri che avete e l’area che coprono, e posizionatele di conseguenza. Quando interagirete con una torre attiverete in automatico tutte quelle nella regione allo stesso momento, dandovi essenzialmente modo di scansionare tutta l’area alla ricerca dei boss in un secondo.

Posizionate le tende da caccia per attivare i punti di viaggio rapido

Sapevate che non dovrete respawnare ogni volta alla tenda di caccia iniziale a ogni morte? Ebbene, uno dei Karakuri di Drago essenziali sono le tende da caccia, che possono venire utilizzate sia come punti di respawn che come luoghi di viaggio rapido. Potrete posizionare le tende in qualsiasi luogo, ma collocatele in posti strategici dato che consumeranno energia elementale (per saperne di più sul viaggio rapido leggete il punto dedicato più sopra).

Esplorate Minato

Il villaggio di Minato è il luogo in cui spenderete la maggior parte del vostro tempo “di riposo” in Wild Hearts: qui potrete trovare una serie di personaggi importanti, venditori e missioni che avranno un ruolo importante nel corso della storia.

Uno dei personaggi più importanti a cui prestare visita è Natsume per forgiare armi e armature, ma ci sono altri NPC con cui vi consigliamo di parlare. Per esempio, Kogyoku avrà a disposizione una serie di oggetti utili nel suo emporio, mentre il pescatore Nobumitsu vi darà una serie di ricompense per completare sfide. Inoltre, parlate con Tamakazura dopo la ricostruzione delle terme pubbliche di Minato, e ricordatevi di utilizzare l’area per l’allenamento dietro alla vostra casa per provare nuovi armi e tecniche Karakuri.

Prendetevela con calma (e non preoccupatevi se morite!)

Nella maggior parte delle sessioni di caccia avrete a disposizione 60 minuti e 3 vite per uccidere il Kemono. Per quanto morire diminuirà il numero di cristalli ottenuti dalla sconfitta del nemico, le ricompense saranno le stesse; dato che sono quest’ultime a interessarvi principalmente, prendetevela con calma e non preoccupatevi se il vostro cacciatore stramazzerà al suolo.

I Kemono cambieranno zona almeno due o tre volte durante una battaglia in base a quanto velocemente gli arrecherete danno, quindi usufuirte di questi brevi inseguimenti per esplorare la zona circostante in modo da scovare fonti curative e rimpolpare le vostre provviste. Potreste avere la sensazione di perdere vantaggio ogni volta, ma in realtà i mostri non recupereranno vita in quelle fasi. Nonostante i nemici in Wild Hearts non abbiano una barra della salute, un piccolo teschio apparirà vicino alla creatura quando sta per morire.

Usate casse e muri deflettori per deviare gli attacchi

Per diventare dei cacciatori di mostri provetti in Wild Hearts dovrete masterare l’arte dei Karakuri, il che comporta anche generare oggetti base durante i combattimenti. In particolare, le casse sono uno strumento eccellente per attacco e difesa dato che possono bloccare i colpi di Kemono più deboli; inoltre, potrete salirci e saltare per effettuare attacchi a mezz’aria con qualsiasi arma.

Il muro deflettore è ancora più forte: si tratta del primo Karakuri combinato che imparerete, nonché un insieme di 6 casse poste in una formazione 2×3. Questo oggetto bloccherà anche gli attacchi più potenti, permettendovi così di cogliere alla sprovvista i Kemono.

Cambiate il posizionamento Karakuri a “tieni premuto”

Se trovate che switchare dalle armi ai Karakuri durante le battaglie sia scomodo, vi consigliamo di andare nelle impostazioni e cambiare il posizionamento Karakuri da “attiva/disattiva” a “tieni premuto”. In questo modo dovrete mantenere il bottone per aprire il menu dei Karakuri, e una volta lasciato tornerete immediatamente a correre e utilizzare l’arma, anziché dover premere svariate volte per tornare alla normalità.

Craftate tante armi (e testatele sui manichini)

Le armi base sono alquanto economiche da craftare in Wild Hearts, quindi non esitate a crearne svariate anche della stessa tipologia nel corso dell’avventura. Dovrete comunque migliorarle tutte in modi diversi, quindi in futuro torneranno sicuramente utili contro certi nemici.

Se comunque avete paura di spendere, vi consigliamo per lo meno di craftare un’arma per ogni tipo appena possibile, così da provarle tutte e capire quella con cui vi trovate meglio e che potrete utilizzare come primaria nel corso dell’avventura. A questo proposito, fuori dal campeggio iniziale ad Harugasumi Way e nelle coste di Minato troverete dei manichini a forma di orso; interagitevi per iniziare un allenamento utile per imparare combo, punti di forza e debolezza di ognuno delle otto tipologie di armi presenti nel gioco.

Raccogliete gli oggetti droppati dalle parti dei Kemono

Al contrario di Monster Hunter, otterrete automaticamente dei materiali alla morte di una creatura. Nonostante ciò, le parti del corpo dei Kemono che vengono recise durante la battaglia, come la coda o le zanne, possono essere spesso raccolte individualmente per guadagnare oggetti bonus.

È facile dimenticarsene se si è presi dal furore della battaglia, soprattutto perché se vi trovate nel corso di una missione a tempo e avete ucciso il Kemono avrete solamente 30 secondi prima di essere teletrasportati indietro nel campo, facendo così scomparire i materiali per sempre.

Vendete gli oggetti facili da ottenere a Minato

In Wild Hearts è facile riempire velocemente l’inventario con oggetti a caso raccolti durante le sessioni di caccia, impedendovi così di raccogliere altri materiali (magari più utili). La soluzione? Vendere. Chiaramente non tutto, dato che molti materiali vi serviranno per migliorare armi e armatura, ma quelli più comuni che potete reperire in ogni angolo del gioco. Così facendo recupererete spazio e, cosa da non sottovalutare, guadagnerete utili monete.

Ricordatevi di mangiare

In Wild Hearts è presente un semplice ma efficace sistema di cibo che garantirà al vostro cacciatore la carica di energia necessaria per affrontare una nuova battaglia. Potrete mangiare in qualsiasi momento premendo il pulsante per aprire il menu dedicato, il quale vi mostrerà le diverse tipologie di carne e piante nel vostro inventario, così come i bonus che vi daranno dopo la consumazione.

Per quanto non dovrete prestare attenzione a seguire una dieta bilanciata all’inizio del gioco, negli stadi più avanzati dovrete invece cominciare a scegliere attentamente i cibi da consumare. La maggior parte vi aumenteranno la salute massima e vi conferiranno almeno un altro bonus, quindi impiegateli coscientemente in base al Kemono che dovrete affrontare.