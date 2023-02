Se siete alla ricerca di un titolo tanto divertente da soli quanto in compagnia di qualche amico e, ovviamente, l’idea è quella di risparmiare qualche soldo sui vostri acquisti, pur acquistando prodotti di recente uscita, allora sarete felici di sapere che su eBay è attualmente acquistabile, a prezzo già scontato, il recente Wild Hearts, titolo EA nato sulla falsariga del successo della lunga serie di Monster Hunter!

Un gioco arrivato sul mercato da appena una settimana ma che, come spesso capita, eBay sta già proponendo con un piccolo sconto, sicché potrete portarvelo a casa in versione PS5 al prezzo di 67,90€, contro i 78,21€ del prezzo originale! Non male per un gioco che ha letteralmente pochissimi giorni di vita sugli scaffali!

Sviluppato da Omega Force (team interno di Koei Tecmo) e prodotto da Electronic Arts per la sua frangia di prodotti “EA Originals”, Wild Hearts si pone come obiettivo quello di sfidare, e possibilmente battere, il franchise storico di Monster Hunter, proponendoci un titolo che si rifà proprio alle meccaniche del famoso gioco Capcom, tutte basate sulla caccia a creature enormi e dalla forza devastante.

Volendo, tuttavia, cercare una propria identità, Wild Hearts non si propone come un semplice emulo del classico rulistico a base di mostri di cui sopra, ma introduce una simpatica ed innovativa meccanica di costruzione che, ad esempio, permetterà al giocatore di creare baliste, martelli giganti e trappole con cui abbattere le numerose e inarrestabili creature del gioco.

Parliamo di un titolo molto divertente, perfetto per il gioco in squadra, ed a cui abbiamo assegnato in fase di recensione un parere molto positivo, con un voto di 7,9, ma con ampi margini di miglioramento!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo divertente titolo a prezzo scontato, prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

