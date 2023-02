Wild Hearts è una nuova IP EA Originals sviluppata da Omega Force, che segue le orme dei migliori giochi di caccia come Monster Hunter di Capcom portando i giocatori a combattere mostri giganti chiamati Kemono con tante diverse armi incredibili, oltre che una tecnologia antica chiamata karakuri.

Come è possibile leggere dalla nostra recensione, ogni arma e armatura che il giocatore può forgiare e modificare comporta diversi approcci alla caccia ai mostri di Wild Hearts, proprio come succede ai migliori giochi della serie Monster Hunter. Non dimenticate inoltre di consultare la nostra guida ai trofei.

INDICE

Come funziona il crafting e la modifica delle armi di Wild Hearts?

A inizio gioco Wild Hearts consentirà ai giocatori di usare esclusivamente la Katana Karakuri, una scelta atta a far familiarizzare con i comandi principali in ottica tutorial. Pian piano sarà possibile sbloccare la Forgia, attraverso la quale potrete forgiare nuove armi e potenziarle. Potete creare una forgia ovunque nella mappa di gioco attraverso la tencologia karakuri del drago apposita.

Le armi non saranno tutte craftabili fin da subito, ma verranno sbloccate nel corso del tempo proseguendo con la storia principale. Vi abbiamo preparato di seguito una breve descrizione delle 8 tipologie di armi disponibili in Wild Hearts, presentando i loro migliori utilizzi e i momenti in cui vengono sbloccate. Successivamente vi abbiamo anche preparato una piccola guida ai potenziamenti della Forgia, in modo da capire subito che direzione prendere con le modifiche delle armi.

Lista dei tipi di armi di Wild Hearts e dove sbloccarle

Katana Karakuri

Si sblocca: a inizio gioco.

Veloce e intuitiva, permette un approccio basilare al combattimento ma anche molto versatile.

Si sblocca: a inizio gioco. Veloce e intuitiva, permette un approccio basilare al combattimento ma anche molto versatile. Nodachi

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia.

Grande spadone che al prezzo di tempi di attesa lunghi e lenti permette un grande output di danni.

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia. Grande spadone che al prezzo di tempi di attesa lunghi e lenti permette un grande output di danni. Arco

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia.

Arma a distanza da cui si possono sparare più tipi di frecce per alternarne gli effetti in combattimento.

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia. Arma a distanza da cui si possono sparare più tipi di frecce per alternarne gli effetti in combattimento. Mazza

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia.

La mazza è una classe d’armi pesanti a forma di martello che infligge danni ingenti ma con una più discreta mobilità rispetto all’altrettanto pesante Nodachi.

Si sblocca: dopo aver sbloccato la Forgia. La mazza è una classe d’armi pesanti a forma di martello che infligge danni ingenti ma con una più discreta mobilità rispetto all’altrettanto pesante Nodachi. Wagasa

Si sblocca: appena arrivati a Minato.

Quest’arma a forma di ombrello è quanto ci sia di più simile a uno scudo, infatti il suo approccio nell’utilizzo è molto difensivo e votato al contrattacco.

Si sblocca: appena arrivati a Minato. Quest’arma a forma di ombrello è quanto ci sia di più simile a uno scudo, infatti il suo approccio nell’utilizzo è molto difensivo e votato al contrattacco. Cannone

Si sblocca: al Capitolo 2.

Anche il cannone infligge tanti danni, ma esclusivamente a distanza. Attenzione a non surriscaldarlo.

Si sblocca: al Capitolo 2. Anche il cannone infligge tanti danni, ma esclusivamente a distanza. Attenzione a non surriscaldarlo. Artiglio

Si sblocca: al Capitolo 2.

Arma leggera per attacchi rapidi e agili, da sfruttare soprattutto in elevazione e in aria assemblando combo su combo.

Si sblocca: al Capitolo 2. Arma leggera per attacchi rapidi e agili, da sfruttare soprattutto in elevazione e in aria assemblando combo su combo. Bastone karakuri

Si sblocca: al Capitolo 2.

Probabilmente l’arma più versatile del gioco: può mutare in 5 forme diverse.

Mutazioni del Bastone Karakuri:

Staffa : velocità media, utile per attacchi in mischia. Artigli : armi agili per attacchi aerei e in salto. Shuriken gigante : arma pesante per attacchi lenti ma potenti. Piccone: per affondi dalla media distanza e attacchi ad area.

Si sblocca: al Capitolo 2. Probabilmente l’arma più versatile del gioco: può mutare in 5 forme diverse. Mutazioni del Bastone Karakuri:

L’approccio più idoneo per capire quali siano le armi migliori per il vostro stile di gioco in Wild Hearts è sostanzialmente quello di provarle tutte nella loro forma base prima di dedicarvi al crafting e alla realizzazione dello strumento perfetto per le vostre cacce. Potete esercitarvi con le armi anche attraverso le statue a forma di orso come quelle rappresentate nella foto in alto che si possono trovare lungo il gioco, così da apprendere le combo, le gittate e i tempi di esecuzione di ogni attacco.

Come potenziare le armi nella Forgia di Wild Hearts

Come accade in Monster Hunter, le armi possono essere potenziate e migliorate attraverso componenti reperibili durante le cacce, in particolare usando parti dei kemono. Quando è il momento di modificare un’arma, è possibile visualizzare un enorme albero di potenziamenti. Quando vengono modificate, tutte le armi di Wild Hearts acquisiscono anche delle abilità.

Fate attenzione a queste per due motivi principali. In primo luogo è essenziale utilizzare abilità che più si rifanno al vostro stile di gioco e alle vostre abitudini. In secondo luogo, è possibile ereditare le abilità delle armi da una modifica all’altra: assicuratevi di premere i tasti evidenziati nei menu per ereditarle.

Ovviamente le modifiche migliori sono quelle in fondo all’albero, ma occorrerà tempo prima di poterle sbloccare tutte lungo la storia di Wild Hearts. Il consiglio è di sviluppare le armi (e le armature) di volta in volta in base a quale sarà la vostra prossima caccia, con danni e difese elementali da studiare a seconda del kemono che sfiderete.

Le armi più accessibili ai principianti di Wild Hearts

I creativi di Wild Hearts hanno fatto un gran lavoro nel cercare di bilanciare i diversi stili di gameplay che derivano dalle armi di gioco e dalle loro abilità, dunque tenete presente che le armi proposte in questa guida sono delle scelte consigliate, e non obbligatorie.

Katana Karakuri.

È un’arma molto bilanciata e intuitiva, per quanto basilare. Il modo più utile di sfruttare la Katana Karakuri è quello di alternare rapide combo ad attacchi singoli in salto : in particolare, per massimizzare l’output di danni degli attacchi aerei, fate affidamento su una colonna di 3 casse karakuri una sopra l’altra da cui saltare.



È un’arma molto bilanciata e intuitiva, per quanto basilare. Il modo più utile di sfruttare la Katana Karakuri è quello di : in particolare, per massimizzare l’output di danni degli attacchi aerei, fate affidamento su una sopra l’altra da cui saltare. Nodachi o Mazza.

Sia lo spadone Nodachi sia la Mazza sono armi molto pesanti e rallentanti, ma dal largo output di danni. Se siete fan delle armi giganti, vi consigliamo di iniziare col Nodachi perché è di utilizzo più intuitivo rispetto alla Mazza . D’altro canto, la Mazza ha un utilizzo più tecnico perché permette di assemblare delle combo con fluidità se colpite a ritmo. Quando usate queste armi assicuratevi di avere abbastanza tempo di manovra per assestare un colpo. In particolare, sfruttate il multiplayer così da avere altre persone a distrarre la bestia di turno mentre voi preparate le vostre mosse pesanti.

Sia lo spadone Nodachi sia la Mazza sono armi molto pesanti e rallentanti, ma dal largo output di danni. Se siete fan delle armi giganti, vi consigliamo di iniziare col Nodachi perché è . D’altro canto, perché permette di assemblare delle combo con fluidità se colpite a ritmo. Quando usate queste armi assicuratevi di avere abbastanza tempo di manovra per assestare un colpo. In particolare, sfruttate il così da avere altre persone a distrarre la bestia di turno mentre voi preparate le vostre mosse pesanti. Artiglio.

Annoveriamo anche l’Artiglio tra le migliori armi da sviluppare all’inizio – tenendo in considerazione che non è subito disponibile – per la sua rapidità e facilità d’uso. Attenzione però, l’artiglio è anche un’arma abbastanza tecnica e funziona meglio in spazi aperti. Se volete utilizzare quest’arma fin dall’inizio, lo fate con la prospettiva di imparare meglio le sue combo e la sua versatilità.

Le armi più versatili di Wild Hearts

Bastone Karakuri.

Il bastone è l’arma più versatile in assoluto perché consente di sfruttare un’unica mutazione ma al contempo permette di concatenare diverse combo cambiando continuamente forma. Assicuratevi di mutare forma quando l’arma si illumina di arancione così da incasellare combo su combo e aumentare l’ indicatore in basso a sinistra . Tenete d’occhio questo indicatore, perché quando sarà riempito almeno a metà potrà essere speso per utilizzare la mutazione a forma di spadone gigante che fa singoli attacchi devastanti.

Il bastone è perché consente di sfruttare un’unica mutazione ma al contempo permette di Assicuratevi di mutare forma quando l’arma si illumina di arancione così da incasellare combo su combo e aumentare l’ . Tenete d’occhio questo indicatore, perché quando sarà riempito almeno a metà potrà essere speso per utilizzare la mutazione a forma di spadone gigante che fa singoli attacchi devastanti. Artiglio.

Una volta masterata, quest’arma vi consente approcci più versatili nelle cacce grazie al movimento tridimensionale e rapido che deriva dal suo utilizzo di combo aeree e in mobilità quando siete aggrappati al mostro in questione. Sfruttate attacchi consecutivi mentre l’Artiglio è conficcato nei kemono per aumentare l’output dei danni . Vi ricordiamo infine di usare l’Artiglio soprattutto in spazi aperti.

Una volta masterata, quest’arma vi consente approcci più versatili nelle cacce grazie al che deriva dal suo utilizzo di combo aeree e in mobilità quando siete aggrappati al mostro in questione. . Vi ricordiamo infine di usare l’Artiglio soprattutto in spazi aperti. Wagata.

L’ombrello Wagata è l’unica arma che consente parate e contrattacchi, e per questo motivo la includiamo tra le armi più versatili in gioco. La Wagata può letteralmente bloccare ogni attacco dei kemono, e successivamente consentire una combo di contrattacco con danni che aumentano progressivamente (evidenziati da un indicatore in basso a sinistra).

Le migliori armi per esperti di Wild Hearts

Arco.

Quest’arma potrebbe trarvi in inganno per i suoi apparenti pochi danni, ma il trucco è capire che sono presenti più tipi di frecce da alternare, e che la loro alternanza può portare a danni esplosivi , un output di ferite da costruire con pazienza: impugnate l’arco in orizzontale e conficcate quante più frecce possibili nelle parti deboli del kemono; in seguito, cambiate l’impugnatura in verticale e caricate due volte un tiro nella zona dove potete vedere le precedenti frecce ancora illuminate, così da farle esplodere e infliggere un’enorme quantità di danni.

Quest’arma potrebbe trarvi in inganno per i suoi apparenti pochi danni, ma il trucco è capire che sono presenti , un output di ferite da costruire con pazienza: impugnate l’arco in orizzontale e conficcate quante più frecce possibili nelle parti deboli del kemono; in seguito, cambiate l’impugnatura in verticale e caricate due volte un tiro nella zona dove potete vedere le precedenti frecce ancora illuminate, così da farle esplodere e infliggere un’enorme quantità di danni. Wagata .

Il Wagata rientra sicuramente tra le armi più tecniche di Wild Hearts perché la sua alternanza tra parate e contrattacchi può essere massimizzata nell’output di danni attraverso lo studio del timing perfetto di queste azioni. Se poi considerate che questa sottospecie di ombrello può essere usata anche per planare e spiccare grandi salti, ecco che unita all’utilizzo dei karakuri può diventare un’arma letale e di incredibile utilizzo.

. Il Wagata rientra sicuramente tra le armi più tecniche di Wild Hearts perché la sua alternanza tra parate e contrattacchi può essere massimizzata nell’output di danni attraverso lo di queste azioni. Se poi considerate che questa sottospecie di ombrello può essere usata anche per planare e spiccare grandi salti, ecco che unita all’utilizzo dei karakuri può diventare un’arma letale e di incredibile utilizzo. Cannone.

Il Cannone è un’arma molto complessa e tecnica da utilizzare, ma che, se usata bene, consente un enorme output di danni. Di base fa danni a distanza, tuttavia più siete vicini alla vostra preda più aumentano i danni base. Il suo elevato approccio tecnico deriva dal fatto che il giocatore deve cercare di bilanciare il movimento lento dato dal suo peso, il timing degli spari, l’indicatore di carica e il surriscaldamento, in modo da mandare a segno grandi colpi. Il tutto con due tipi di munizioni.

Le migliori armature di Wild Hearts

A differenza delle armi e del cugino Monster Hunter, le armature di Wild Hearts non hanno un sistema di modifica e potenziamento approfondito e, dunque, per ottenere i migliori pezzi basta semplicemente scorrere sempre più a destra della lista di armature disponibili nella Forgia, per poi selezionare se potenziare le singole parti secondo la Via degli Umani o la Via dei Kemono. Non è un caso che abbiamo giudicato questo apparato di Wild Hearts come uno dei difetti del gioco nella nostra recensione, tuttavia vi spianiamo la strada elencando qui quali sono le armature su cui fare maggior affidamento.

Migliori armature iniziali

Armatura della Gioventù Samurai, la miglior scelta per i principianti

Sebbene sia sbloccabile nelle prime battute di gioco dopo aver battuto il kemono Zanne Reali, l’armatura è potenziabile solo una volta giunti a Minato. Non ci sono bonus particolari per le vie Umani e Kemono, ma mescolando parti di una via e parti dell’altra è possibile ottenere le migliori difese e la salute massima per le fasi iniziali di Wild Hearts. Ecco come comporre il set: Elmo (Via degli Umani) Armatura (Via degli Umani) Guanti Haidate (Via dei Kemono) Sune-ate (Via degli Umani)

Sebbene sia sbloccabile nelle prime battute di gioco dopo aver battuto il kemono Zanne Reali, l’armatura è potenziabile solo una volta giunti a Minato. Non ci sono bonus particolari per le vie Umani e Kemono, ma mescolando parti di una via e parti dell’altra è possibile ottenere di Wild Hearts. Ecco come comporre il set: Armatura Basara, la miglior scelta per la Via degli Umani

Questo tipo di Armatura è il più efficiente per chi voglia seguire la Via degli Umani, per potenziare al meglio le possibilità di cura . Questo set offre anche le migliori statistiche possibili per un’affinità umana se mescolato a pezzi di armatura non potenziati su una delle due vie. Ecco come comporre il set: Elmo (Via degli Umani) Armatura (Via degli Umani) Guanti Hakama da battaglia (Via degli Umani) Sune-ate

Questo tipo di Armatura è il più efficiente per chi voglia seguire la Via degli Umani, per . Questo set offre anche le migliori statistiche possibili per un’affinità umana se mescolato a pezzi di armatura non potenziati su una delle due vie. Ecco come comporre il set:

Migliori armature mid game

Armatura del Bandito, la migliore per proseguire la storia

L’Armatura del Bandito si sblocca dopo aver ottenuto l’accesso alla Fortezza Fuyufusagi e, oltre a una buona protezione elementale a fuoco e acqua che sono elementi di kemono che sfiderete di lì a breve, consente anche di ricorrere all’ abilità Resurrezione , utile a sopravvivere meglio ai colpi dei mostri. Per questo set armatura lasciamo a voi la scelta di proseguire per la Via degli Umani, la Via dei Kemono o nessuna in particolare.

L’Armatura del Bandito si sblocca dopo aver ottenuto l’accesso alla e, oltre a una buona che sono elementi di kemono che sfiderete di lì a breve, consente anche di ricorrere all’ , utile a sopravvivere meglio ai colpi dei mostri. Per questo set armatura lasciamo a voi la scelta di proseguire per la Via degli Umani, la Via dei Kemono o nessuna in particolare. Armatura d’Argento, la più resistente

Questa armatura si ottiene dopo aver battuto lo Scure D’Inverno . L’accesso a un’ abilità che aumenta la salute e la dote di ben 3 protezioni elementali (natura, acqua e vento) consente di affrontare più tipi di cacce ai mostri consecutive. Sebbene i kemono che usano attacchi di tipo fuoco siano pochi, fate comunque attenzione alla forte debolezza all’elemento di questa armatura. Anche qui una Via vale l’altra, a voi la scelta in base alle vostre preferenze.

Questa armatura si ottiene . L’accesso a un’ e la dote di ben (natura, acqua e vento) consente di affrontare più tipi di cacce ai mostri consecutive. Sebbene i kemono che usano attacchi di tipo fuoco siano pochi, fate comunque attenzione alla forte debolezza all’elemento di questa armatura. Anche qui una Via vale l’altra, a voi la scelta in base alle vostre preferenze. Armatura Occhio di Luce, la più utile per le armi pesanti

Se utilizzate armi pesanti come Nodachi, Mazza o Cannone, o armi che richiedono l’utilizzo della Fatica come l’Arco, potrebbe farvi comodo questo set di armatura ottenibile dopo aver battuto l’Artiglio di Fuoco. Al di là delle 3 protezioni elementali (natura, acqua e vento), questa armatura consente di ridurre i tempi di attesa tra un colpo e l’altro, oltre ad aggiungere danni agli attacchi caricati. Come per i set precedenti, anche qui lasciamo a voi la scelta o non scelta di una Via.

[IN AGGIORNAMENTO]