Svelato nel corso della giornata odierna, Wild Hearts è un videogioco frutto degli sforzi di Koei Tecmo, Omega Force ed è pubblicato da EA Originals. Il reveal, avvenuto proprio nel corso di questo pomeriggio, ha anticipato la data di uscita e parte dell’ambientazione, ma ovviamente ci sono diversi dettagli che sono emersi successivamente, grazie a una lunga intervista con IGN, che abbiamo riassunto in questo articolo.

Tra le tante informazioni emerse nell’intervista, una delle più importanti è legata al sistema di costruzione visto nel trailer. “I giocatori utilizzano un sistema di crafting chiamato Karakuri, una tecnologia antica che permette la creazioni di strutture flessibili”, le parole del team di sviluppo dichiarate ai colleghi statunitensi. Grazie alla tecnica Karakuri sarà possibile costruire queste strutture e catturare le bestie più feroci, utilizzando materiali differenti. “La tecnica Karakuri permette ai giocatori di avere più libertà nella caccia: abbiamo scelto una direzione diversa da Fortnite, dove invece è possibile creare solamente strutture di dimensioni importanti”, ha aggiunto il team di sviluppo. La tecnica Karakuri sarà anche utilizzata per l’esplorazione.

Per quanto riguarda il combat system, War Hearts permetterà ai giocatori di avere più libertà possibile. Dalle schiave fino ai salti, senza dimenticare la possibilità di arrampicarsi e agguantare i nemici, tutto ruota intorno alla loro scelta e ovviamente all’utilizzo del Karakuri. La scelta è dunque affidata ai giocatori, che potranno sperimentare e agire come preferiranno. Il mondo di gioco sarà invece costituito da zone di gioco e non ci sarà un mondo aperto. “Ogni zona è un’area abbastanza larga e i giocatori possono raggiungere qualsiasi punto visibile, utilizzando il crafting. In realtà il feeling è quello di trovarsi davanti a un open world”, le parole del team di sviluppo dichiarate a IGN.

Wild Hearts sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam, Epic Games e Origin. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.