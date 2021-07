Wild non é morto! Lo studio assume

Annunciato nel corso della Gamescom 2014, WiLD è oramai da diverso tempo sparito dai radar. Michel Ancel, il creatore della nuova IP, è oramai ben distante da Ubisoft e nonostante il progetto non sia mai stato cancellato, i lavori sembrerebbero andare avanti. Purtroppo però, gli unici aggiornamenti che riusciamo a ricevere in merito riguardano le posizioni lavorative presso lo studio omonimo, situato a Montpellier, sempre in Francia, vicino alla sua Ubisoft.

Anche oggi la situazione non è cambiata. Michel Ancel continua ad essere “disoccupato”: lo sviluppatore ha lasciato Ubisoft dopo circa 31 anni di carriera e nel 2020 si è dedicato a vivere in un santuario ma ha lasciato WiLD in buone mani. Mani che però sono ancora al lavoro e dagli ultimi annunci di lavoro pubblicati sembrano esserlo in un progetto ancora in fase embionale.

I posti di lavoro aperti preso lo studio, infatti, non sembrano quelli di un progetto avviato nel 2014. Al momento il team al lavoro su WilD infatti è alla ricerca di quelle che sembrano essere le figure chiave per portare vita al progetto. Aperte negli ultimi giorni, attualmente Wild Sheep Studio è alla ricerca di programmatori lato gameplay, Senio Engine Programmer e level artist. Insomma, tutte posizioni che si presupponeva essere già occupate visti i 7 anni di sviluppo sul gioco.

Cosa è accaduto in questi anni è difficile saperlo con certezza. Sicuramente del progetto WiLD c’è ancora qualche traccia online ma la possibilità che l’intero videogioco stia venendo riscostruito da zero esiste ancora. Soprattutto considerando che il titolo era in realtà previsto su PlayStation 4, che oramai sembrerebbe trovarsi sulla via del tramonto. Non ci è neanche detto se sarà possibile saperne qualcosa di più nei prossimi mesi ma allo stato attuale un reveal del gioco vero e proprio, nel caso arrivasse, sarebbe da destinarsi probabilmente nel corso del 2022 e oltre.