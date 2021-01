Willy Morgan and the Curse of Bone Town in uscita su Nintendo Switch

Gli appassionati delle avventure grafiche e i fan di Nintendo Switch hanno di che esultare quest’oggi. Grazie all’annuncio di Leonardo Interactive veniamo a conoscenza dell’arrivo dell’avventura grafica Willy Morgan and the Curse of Bone Town anche sulla console ibrida targata Nintendo. Un annuncio che farà sicuramente molto piacere ai giocatori della console, che si trovano con un hardware dalla libreria software in costante espansione.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town uscirà su Nintendo Switch nel corso del primo trimestre del 2021. Parliamo di un titolo che si pone come una versione moderna dei classici giochi d’avventura punta e clicca come gli iconici Day of the Tentacle e Monkey Island, serie che hanno segnato in positivo non solo la storia videoludica, ma anche tutta una serie di giocatori che si sono subito affezionati a tali tipologie di storie interattive.

Proprio i fan più sfegatati dei titoli punta e clicca vecchia scuola troveranno in Willy Morgan and the Curse of Bone Town pane per i propri denti. I giocatori potranno immergersi in questo genere sperimentando un gameplay moderno e una grafica in 3D curata artisticamente in ogni minimo dettaglio. L’annuncio è stato anche accompagnato da questo fantastico trailer di presentazione capace di immergerci nell’atmosfera del titolo. l’Esperienza, inoltre, vi porterà a parlare ed interagire con ben 15 NPC e ad esplorare 50 luoghi unici.

Willy Morgan and The Curse of Bone Town possiede l’atmosfera, lo humor e la libertà d’esplorazione tipici di classici senza tempo come Monkey Island. I giocatori si ritroveranno ad esplorare un’insolita città dei pirati, raccogliere indizi e ad aiutare Willy a fare luce sulla misteriosa sparizione di suo padre. Cosa ne pensate di questo Willy Morgan and The Curse of Bone Town? Acquisterete questo titolo quando uscirà finalmente anche su Nintendo Switch? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.