Windjammers 2, Open Beta al via da domani

In tanti la stavano attendendo, soprattutto tutte quelle persone che hanno spolpato il titolo originale. Ed ora è finalmente arrivato il momento di mettere le mani sul secondo capitolo sviluppato dai ragazzi di DotEmu. Con un comunicato hanno infatti fatto sapere che da domani 11 Agosto sarà possibile giocare alla open beta di Windjammers 2 fino al 22 di questo mese. Detto questo scendiamo nei dettagli e cerchiamo di capire che possibilità ci verranno date per esplorare al meglio questa beta.

Prima di tutto è doveroso dirvi che sarà possibile scaricare e giocare con l’open beta su PC, PS5 e PS4. Ci saranno solo 4 personaggi giocabili per questo periodo, oguno ovviamente con un set di mosse e abilità completamente diverse. Un po’ come accadeva anche con il titolo originale. Tra i nomi a disposzione troviamo Steve Miller, Loris Biaggi e Gary Scott. Inoltre ci sarà anche una nuova aggiunta al roster di Windjammers, ovvero Sophie de Lys. Ci sarà la possibilità di provare anche diversi stadi dove affrontarsi con amici e soprattutto online.

A partire dalla spiagga fino ad arrivare ad uno stadio gremito di persone. Vi consigliamo di vedere il trailer di lancio della beta per farvi un’idea su come sarà questo nuovissimo capitolo di una delle saghe che ha segnato “sportivamente” una generazione di giocatori, che ancora tutt’oggi gioca alla versione originale del titolo. Ci teniamo a precisare che al momento non sarà abilitato il cross play, quindi PC e piattaforme Playstation avranno una competizione differente.

Se avete invece una PS4 potete sfidare anche i vostri amici che hanno una console nuova. Inoltre a grande sorpresa non sarà richiesta non servirà alcun abbonamento Plus per scaricare o giocare al titolo in questi giorni di beta. Windjammers 2 arriverà su Switch, Playstation e PC durante il 2021 ed è inoltre in sviluppo anche una versione per Google Stadia!