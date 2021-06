Windows 11 a tutto gaming, supporterà l’Auto HDR e DirectStorage

Qualche istante fa è stato trasmesso l’evento digitale di presentazione di Windows 11. Con grande attesa, gli utenti Windows di tutto il mondo hanno potuto godere di una panoramica completa su quelle che saranno le maggiori novità in arrivo con questa undicesima versione del sistema operativo Windows. Ovviamente si è parlato molto di dashboard e nuove funzionalità, ma l’evento ha avuto una parentesi abbastanza corposa dedicata al mondo del gaming.

Come è stato annunciato durante lo spezzone dedicato al gaming, Windows 11 è stato progettato anche tenendo bene in mente come gli utenti siano profondamente appassionati ai videogiochi. Per questo, tutti i prodotti Windows 11 supporteranno nativamente i servizi in abbonamento Xbox Game Pass e xCloud, grazie ai quali i giocatori di tutto il mondo potranno giocare ad oltre un centinaio di esperienze Xbox, Bethesda, EA e di tantissime altre compagnie videoludiche di tutto il mondo, grandi o piccole.

Le novità però non finiscono qua, anzi. Windows 11 porterà su PC il supporto all’Auto HDR. Questa funzione sarà automaticamente attivata in ogni produzione videoludica presente per il nuovo sistema operativo, e permetterà ai giocatori di godere dei propri titoli preferiti con un aspetto visivo più realistico e con colori più vividi. Oltre a questo, Windows 11 supporterà anche la tecnologia DirectStorage che permetterà una velocità maggiore nel sistema operativo e nell’I/O.

Con questo si è conclusa la parentesi dedicata al gaming all’interno dell’evento digitale di presentazione Windows 11. Come è stato suggerito più volte durante la diretta, il gamimg sarà una delle parti fondamentali del nuovo sistema operativo Windows, e grazie a Xbox Game Pass i giocatori di tutto il mondo potranno avere sempre qualcosa di nuovo da giocare grazie ad un catalogo enorme in costante espansione mensile.