In questo periodo sta venendo testata una nuova funzionalità per Windows 11 legata direttamente al gaming. Da quando Microsoft ha presentato la nuova edizione di Windows, la compagnia statuniense ha sottolineato più e più volte come il gaming sarà sempre più al centro dell’esperienza PC. Proprio per questo è da poco entrata in fase di test una funzionalità che vi permetterà di avviare i giochi con la pressione di un tasto.

Nello specifico i vari utenti Window Insiders stanno testando una nuova funzionalità per Windows 11 che consente di utilizzare un controller per avviare i giochi fatti partire di recente, evitando di utilizzare mouse e tastiera. La funzione è chiamata “controller bar” e per utilizzarla basta premere il pulsante centrale col logo Xbox su un controller quando non si sta giocando a nulla. Il tutto è stato studiato per mostrare fino a tre giochi giocati di recente, insieme a una selezione di launcher come, per esempio, Steam.

Da quanto abbiamo appreso direttamente da Microsoft, la funzionalità controller bar è attualmente in fase di test sui propri canali Dev e Beta. Proprio per questo è già stato sottolineato che potrebbero esserci diversi bug al momento. In seguito è stato anche pubblicato un post sul blog ufficiale di Microsoft con tanto di istruzioni su come abilitare la nuova funzionalità.

Credit: Xbox

Al momento non sappiamo quando questa funzionalità verrà resa pubblica per tutti i videogiocatori PC, ma sicuramente Microsoft ci terrà aggiornati su tutte quelle che saranno le novità su questa nuova interessante funzione Controller Bar.