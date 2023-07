Microsoft ha annunciato che registrerà una performance positiva nel quarto trimestre del 2023. I risultati finanziari dell’azienda, infatti, mostrano un aumento significativo di quasi tutte le fonti di ricavo, ad eccezione della sola “More Personal Computing” che ha segnato una flessione.

La divisione “More Personal Computing”, per chi non ne fosse a conoscenza, comprendente i ricavi sia di Windows (inteso come sistema operativo installato sui computer ), sia delle console della famiglia Xbox. Questa divisione ha registrato una diminuzione dei ricavi pari al 4%.

Quello che sorprende, però, e che la divisione Xbox Content and Services, che include le varie versioni del Game Pass, ha registrato un aumento del 5%, mentre la sezione marketing ha fatto segnare una crescita dell’8%.

Tutto questo sta a indicare che, molto banalmente e per quanto riguarda la sola Xbox, al momento la vendita di console è in leggero calo rispetto agli utenti che sottoscrivono un abbonamento a pagamento a una delle versioni di Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda, invece, le aree di maggiore crescita per Microsoft, si può notare un esponenziale aumento della divisione Cloud Computing (che comprende i prodotti Dynamics e i servizi in cloud), la quale ha registrato una crescita del 19%; la divisione dedicata all’intelligenza artificiale (che comprende tutti i prodotti legati ai server Azure) ha fatto segnare, invece, un sorprendente incremento del 26%, nonostante si tratti di una tecnologia relativamente recente.

Questi dati dimostrano che Microsoft ha ottenuto notevoli guadagni in quasi tutti i settori aziendali, con la sola eccezione di quelli legati all’hardware destinato ai consumatori. I ricavi OEM di Windows, un indicatore importante dell’attivazione dei nuovi PC, sono diminuiti del 12%, mentre i ricavi dei dispositivi tra cui l’hardware delle linee Xbox e Surface, sono scesi del 20%.

Al contrario, l’azienda ha aumentato la sua presenza nei “servizi senza dispositivi”, mostrando che Xbox Game Pass, e i servizi commerciali legati a Windows, seguono gli attuali trend dei consumatori.

È interessante notare che i risultati positivi di Microsoft arrivano dopo un cambiamento strategico all’interno dell’azienda, con una riduzione del 5% del personale (pari a circa 10.000 licenziamenti), una decisione che, per quanto triste, sembra aver contribuito almeno in parte all’aumento dei ricavi, e del reddito netto, di Microsoft, il quale al momento si attesta a un incremento del 20%.