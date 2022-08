Tra i tanti giochi annunciati nel corso di questa estate, Wo Long Fallen Dynasty è senza ombra di dubbio uno dei più interessanti. La nuova opera sviluppata da Team Ninja e pubblicata da Tecmo Koei si è più volte mostrata nei vari appuntamenti comunicativi in questi mesi, e oggi, oltre a un recente video gameplay, scopriamo alcune delle informazioni più importanti sul titolo dark fantasy orientale che tanto sta facendo sognare gli amanti del genere action.

Questi nuovi dettagli su Wo Long Fallen Dynasty ci arrivano grazie al sito spagnolo Vandal, con la redazione che è riuscita a scambiare quattro chiacchiere con il produttore del gioco Masaaki Yamagiwa. Tra queste informazioni scopriamo che per completare il nuovo gioco di Team Ninja serviranno circa 40 ore. Si tratta di una longevità abbastanza nella norma per le produzioni targate Team Ninja, con il team che ha anche confermato la presenza di tanti contenuti diversi, inclusi alcuni situati dopo i titoli di coda.

Oltre a questo, viene confermato che Wo Long Fallen Dynasty avrà una struttura basata su missioni con livelli abbastanza lineari, piuttosto che una mappa grande ed espansiva. Nonostante questo, però, ogni area giocabile includerà più percorsi interconnessi, e l’inclusione della possibilità di saltare permetterà ai giocatori di esplorare il mondo di gioco con più verticalità rispetto ai giochi precedenti targati Team Ninja.

Con queste nuove informazioni scopriamo ancora di più di che pasta sarà fatto questo Wo Long Fallen Dynasty. Purtroppo, per il momento, non conosciamo una data di lancio meglio specificata per il titolo di Team Ninja, il quale è atteso nel corso del 2023 sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.