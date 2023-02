Il 3 marzo 2023 debutterà Wo Long: Fallen Dynasty. Si tratta dell’ultimo lavoro di Koei Tecmo, gli autori di diversi giochi d’azione e in particolare della serie soulslike di Nioh. A distanza di poco meno di un mese dal lancio, il team di sviluppo ha voluto svelare i requisti richiesti per le versioni PC e le varie modalità di gioco per le console next gen. Senza perdere ulteriori tempo, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questo articolo.

Console PlayStation

La versione tecnicamente più avanzata sarà quella per PS5: il gioco sarà giocabile in due modi, ovvero Risoluzione e Performance, con la prima che darà priorità alla risoluzione e alla grafica, mentre la seconda invece al frame rate. Il target è di 60 frame al secondo, mentre la risoluzione massima è il 4K. Discorso diverso invece per PS4 e PS4 Pro: sulla prima il gioco uscirà a 1080p e 30fps, mentre sulla console il team di sviluppo ha puntato al 4K e ai 30 frame al secondo.

Console Xbox

Stessa situazione anche sulle console Microsoft, con le dovute differenze. Su Xbox Series X la situazione sarà identica a PS5 (modalità Risoluzione e modalità Performance, con un frame rate a 60fps e una risoluziona massima in 4K. Discorso invece diverso su Xbox Series S, dove restano a disposizione le due modalità ma si abbassa invece la risoluzione, pari al QHD (1440p). Per quanto riguarda invece Xbox One X e Xbox One si prospetta la stessa, identica situazione di PS4 Pro e PS4: 1080p e 30fps sulla console old gen base e 30fps e 4K sulla versione hi-end.

Wo Long: Fallen Dynasty – i requisiti PC

Requisti minimi (target 720p, 30 frame al secondo):

Sistema operativo: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Processore: Intel® Core™ i5-8400、AMD Ryzen™ 5 3400G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1650 4GB、Radeon RX 570 4GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati (target Full HD, 60 frame al secondo):

Sistema operativo: Windows® 10, Windows® 11, 64bit

Processore: Intel® Core™ i7-8700、AMD Ryzen™ 5 3600XT

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 6GB、Radeon RX 5700XT 8GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023. Potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d'arrivo dal mondo dei videogiochi.

