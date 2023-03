Wo Long Fallen Dynasty è finalmente sbarcato sul mercato e a rendere il tutto più interessante è il fatto che è fin da ora incluso all’interno dell’abbonamento a Xbox Game Pass. Se non vi siete ancora abbonati al convenientissimo servizio, inoltre, potete farlo a solo 1 euro per il primo mese e giocarvi così questo fenomenale souls-like a un prezzo a dir poco imperdibile.

Un titolo che ha saputo convincere critica e videogiocatori. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Wo Long Fallen Dynasty è un action game che strizza l’occhio sia allo storico passato di Team Ninja che alle meccaniche rese celebri da From Software. Non si tratta di un souls-like, quanto più di un action adornato da un combat system di prim’ordine e pensato per offrire una degna sfida agli amanti del genere”. Giocarlo a pochissimi giorni dal lancio con solo 1 euro grazie a Xbox Game Pass, insomma, è un qualcosa da non farsi scappare.

Oltre alla possibilità di giocare fin da ora Wo Long Fallen Dynasty e altri giorni a un prezzo ridotto grazie a Xbox Game Pass, esistono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Siete particolarmente interessati solo a provare il nuovo intrigante action-RPG Wo Long Fallen Dynasty? Potete trovarlo incluso nell’abbonamento a Xbox Game Pass seguendo comodamente il link qui sotto.

