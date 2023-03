Nonostante le apparenze, non tutti i demoni sono aggressivi! In Wo Long: Fallen Dynasty, gli Shitieshou sono delle creature spirituali in cui vi imbatterete ciclicamente nel corso delle vostre missioni; hanno le fattezze di un cucciolo di panda e sembrano incredibilmente affamati; il vostro scopo, ovviamente, sarà quello di placare il loro appetito nutrendoli… con pezzi del vostro equipaggiamento! I demoni in questione, infatti, si nutrono esclusivamente di metallo e, quindi rifiuteranno qualsiasi altra “leccornia”.

Come nutrire gli Shitieshou? Semplicemente, avvicinatevi a essi, aprite l’Inventario, scegliete un qualsiasi pezzo del vostro equipaggiamento (preferibilmente uno di basso livello e che non usate), selezionate il comando “Abbandona”, attendete pochi secondi e vedrete il simpatico orsetto azzannare ciò che gli avete lasciato, ricompensandovi con un oggetto random.

In Wo Long: Fallen Dynasty potrete trovare 23 Shitieshou e, non appena li avrete nutriti tutti, sarete ricompensati con i due trofei “Che carino!” e “Che tesoro!”.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli, non esitate a consultare la nostra Guida Completa a Wo Long: Fallen Dynasty.

Scopri dove acquistare Wo Long: Fallen Dynasty al prezzo più basso!

Dove trovare tutti gli Shitishou (Demoni Panda) in Wo Long: Fallen Dynasty

SHITIESHOU #1

Missione: La Valle degli Spettri Piangenti

Probabilmente questo sarà il primo Shitieshou in cui vi imbatterete. Lo troverete sulla strada per accedere alla grotta, poco prima del lago con le sirene, in uno spiazzo sorvegliato da una tigre.

SHITIESHOU #2

Missione: Il Forte Demoniaco del Paradiso Giallo

Lo troverete all’interno di una casa reperibile nella parte più a destra del villaggio.

SHITIESHOU #3

Missione: Alla Ricerca dello Stregone Immortale

Lo troverete proseguendo oltre la quarta bandiera della battaglia che troverete nell’area, subito dopo lo specchio d’acqua con cinque demoni sirena al suo interno.

SHITIESHOU #4

Missione: La Rondine in volo di Heishan

Lo troverete nella parte destra dell’accampamento nemico, più precisamente tra due torri di legno.

SHITIESHOU #5

Missione: Ombra della Montagna Sacra

Poco prima dell’ultima bandiera battaglia (quella vicina alla scimmia bianca), imboccate il corridoio a sinistra della scimmia, distruggete i bambù, sconfiggete i ragni, proseguite oltre e troverete il demone all’interno di una baracca di legno.

SHITIESHOU #6

Missione: La Caduta dell’Eunuco Corrotto

Non appena avrete raggiunto l’ultima zona prima del boss finale (il grande giardino con l’ultima bandiera della battaglia) andate nella zona più a destra e sfruttate le assi di legno bianco per salire al livello superiore; percorrete il cornicione e troverete questo Shitieshou di Wo Long: Fallen Dynasty.

SHITIESHOU #7

Missione: Fuggi dalla Capitale

Entrate all’interno dell’edificio (subito dopo la prima bandiera di battaglia), salite sulle scale e dirigetevi sulla passerella di destra: lo troverete poco prima della spaccatura delle assi di legno.

SHITIESHOU #8

Missione: La battaglia del passo di Hulaoguan

Lo troverete andando nella zona più a sinistra del campo di battaglia, salendo al livello superiore (sulle mura, per intenderci)all’interno di un edificio dove di fronte troverete un bruto armato di mazzapicchio e, all’interno, un picchiere che vi attaccherà a sorpresa.

IN AGGIORNAMENTO…