Team Ninja ci fa nuovamente esplorare l'antico Oriente in Wo Long: Fallen Dynasty e, stavolta, ci porta nella Cina della Guerra dei Sette Regni. Come tutti gli appassionati dei suoi titoli sanno benissimo, anche in questo caso ci attende un'avventura decisamente impegnativa che, inutile dirlo, ci chiederà di affrontare tantissimi scontri ostici e di diventare dei guerrieri provetti. Se vorrete completare tutto ciò che il gioco ha da offrirvi, dovrete impiegare almeno 40 ore; sulla base di quanto ora scritto, abbiamo creato la guida completa di Wo Long: Fallen Dynasty, così da rendervi la vita più facile e completare in scioltezza il gioco al 100%.

Wo Long: Fallen Dynasty guida completa, 10 cose da fare

Se avete già giocato i precedenti lavori di Team Ninja, saprete benissimo quanto impegnative siano le sfide che vi attenderanno; inoltre non tutto ruoterà attorno ai combattimenti, essendoci anche diversi collezionabili da raccogliere. Proprio per questa ragione, abbiamo raccolto per voi i 10 consigli utili per qualunque giocatore, dal principiante a quello più esperto, così da rendervi la vita più semplice ed essere sicuri di non perdervi niente.

Scegliete l’arma più adatta a voi

Che si tratti di una spada, di una lancia o di una mazza, ogni tipologia di arma avrà caratteristiche diverse, a partire dalla distanza da cui potrete sferrare i colpi fino alla velocità di attacco. Una spada, ad esempio, infliggerà danni moderati a distanza ravvicinata a una buona velocità, mentre una mazza causerà danni sicuramente maggiori, ma a una velocità decisamente inferiore. Qualunque sia il vostro stile di gioco, questo non potrà che passare per le vostre armi.

Attaccate al momento giusto

Come sempre accade in giochi di questo genere, frullare i tasti a caso significherà andare incontro a morte rapida e certa. Proprio per questa ragione, dovrete capire quando sferrare i vostri attacchi, sfruttando tutte le aperture che il nemico di turno vi concederà, ricordandovi sempre che la fuga non è mai una scelta disonorevole, soprattutto se vi evita di finire al tappeto.

Schivate e deviate i colpi

Non tutti i colpi avversari potranno essere parati: quando vedrete il vostro nemico brillare di una luce rossa, significa che sta per lanciare un attacco che non può essere bloccato. Le strade che avete a disposizione sono due: schivare l’attacco o tentare di deviarlo. Nel secondo caso, con il giusto timing, potrete aprire le difese avversarie per qualche istante, attaccandolo liberamente e cercando di stordirlo, così da sottrargli una corposa fetta di Punti Vita.

Uccidete i nemici silenziosamente

Seppur in maniera rudimentale, Wo Long: Fallen Dynasty è dotato di un sistema stealth che, in buona sostanza, vi consentirà di arrivare silenziosamente alle spalle dei nemici e di ucciderli con un singolo colpo. Sfruttate questa possibilità ogni volta che potrete, così da evitare combattimenti inutili.

Scegliete con cura il vostro equipaggiamento

Come noterete subito, ci sono dei set di armatura che sono composti da più elementi e, qualora li equipaggiaste tutti, beneficerete di bonus ai vostri parametri. Va da sé che la scelta dell’equipaggiamento dovrà seguire il vostro stile di gioco, ma fate sempre attenzione ai vantaggi che potrebbe offrirvi un set di armatura piuttosto che un altro.

Esplorate tutto

Non appena avrete ripulito la zona dai nemici che la occupano, iniziate a controllarne ogni angolo. La ragione è presto detta: negli anfratti più nascosti della mappa di gioco, potrete trovare casse del tesoro, oggetti nascosti, shortcut e, in alcuni casi, anche delle zone per piantare delle Bandiere della Battaglia.

Piantate tutte le bandiere

Una delle caratteristiche principali di Wo Long: Fallen Dynasty riguarda proprio le Bandiere della Battaglia. Sono una versione alternativa dei fuochi di campo di Dark Souls, ovvero dei punti in cui potrete riposare e potenziare il vostro personaggio; tuttavia, ogni bandiera piantata innalzerà il Grado Morale, aumentando così alcune caratteristiche del vostro personaggio e, in buona sostanza, indebolendo i vostri nemici. Piantate tutte le bandiere (c’è un apposito contatore in alto a destra dello schermo) e gli scontri saranno molto più agevoli.

Siete in difficoltà? Evocate un alleato!

Qualora determinate sezioni dovessero risultare troppo ostiche, sfruttate una qualsiasi Bandiera della Battaglia ed evocate un alleato. Potrà tanto trattarsi di un NPC incontrato nel corso della vostra avventura quanto di un giocatore online, ma in entrambi i casi vi aiuterà a portare a casa la vittoria.

Non sottovalutate la magia

Non appena inizierete a potenziare gli attributi del vostro personaggio, potrete sbloccare una serie di incantesimi collegati ai cinque elementi del gioco. Alcune di queste magie consisteranno in dei bonus momentanei di attacco e difesa, mentre altri saranno dei veri e propri attacchi a distanza, che potrete sfruttare per eliminare avversari a distanza di sicurezza o per tenere a bada gruppi di nemici.

Scegliete bene gli attributi da potenziare

Chiudiamo questa sezione della guida completa a Wo Long: Fallen Dynasty con il più classico dei consigli: scegliere con cura quali statistiche potenziare. A differenza dei precedenti lavori di Team Ninja, qui avremo solo 5 possibilità di scelta: Acqua, Terra, Fuoco, Legno e Metallo. Ognuno di essi andrà ad aumentare determinate statistiche (il Fuoco migliora i danni della vostra arma, l’Acqua potenzia il vostro Spirito) e vi garantirà l’accesso alle rispettive magie. Prediligete l’elemento che più si addice al vostro stile di gioco, ma ovviamente non trascurate gli altri!