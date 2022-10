Nel corso della mattinata odierna, Team Ninja ha annunciato la data di uscita di Wo Long: Fallen Dynasty. Il gioco, prodotto dallo stesso team di sviluppo che ha regalato esperienze come il franchise di Nioh, decisamente apprezzato da pubblico e critica, arriverà davvero nel 2023, come precedentemente annunciato. E sì, è davvero più vicino di quanto pensassimo.

Come annunciato dal team di sviluppo, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Tutti coloro che acquisteranno il titolo riceveranno la possibilità di sbloccare l’armatura di Baihu, mentre invece tutti coloro che lo prenoteranno riceveranno le corone di Zhurong e Gonggong. Presente anche una versione Digital Deluxe, che includerà il pass stagionale, contenente ben tre contenuti aggiuntivi.

Per questo nuovo gioco, Team Ninja ha scelto un approccio differente rispetto a quanto visto con Stranger of Paradise, lo spin-off di Final Fantasy. A differenza del precedente titolo, in Wo Long: Fallen Dynasty non ci sarà un selettore di difficoltà. Il titolo sarà dunque ispirato in pieno alle opere precedenti del team di sviluppo e ovviamente la maggior fonte di ispirazione rimangono i giochi FromSoftware, con quel filone dei souls like che sembra espandersi sempre di più, vista la gran quantità di prodotti che giungono sul mercato in questi ultimi anni.

#WoLongFallenDynasty will be available March 3rd, 2023, worldwide on Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, on PC via Windows and Steam®, and will be available day one with Xbox Game Pass on console & PC! Get all the game details here – https://t.co/tJXCYth9RH pic.twitter.com/5MkUeyt1vA — Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) October 26, 2022

L’arrivo del gioco nel 2023 ci fa pensare che il prossimo anno sarà davvero un periodo speciale per tutti i giocatori. Oltre al nuovo titolo di Team Ninja, infatti, debutteranno tanti altri giochi interessanti e che offrirano esperienze diverse. Al momento, infatti, per il 2023 sono confermati (salvo rinvii) Starfield, Redfall, Age of Empires 4 per le console Xbox, mentre in casa PlayStation si attende il seguito di Marvel’s Spider-Man. Non da meno neanche Nintendo Switch, che con l’arrivo del sequel di Breath of the Wild potrebbe dare il canto del cigno a Nintendo Switch.