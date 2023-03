Tra i vari oggetti collezionabili in cui potrete imbattervi in Wo Long: Fallen Dynasty, le tavolette occupano un posto di rilievo. Nel corso delle vostre missioni nell’Antica Cina, ci saranno 31 tavolette collocate nei luoghi più disparati che, se raccolte tutte e consegnate ad un personaggio presente nel Villaggio Nascosto, vi faranno sbloccare il trofeo “Erudito“. Fortunatamente, nessuno di questi collezionabili è mancabile, in quanto potrete ripetere in ogni momento le varie missioni, anche dopo aver completato la main quest.

Nelle righe che seguono, vi indicheremo dove trovare tutte le 31 tavolette di Wo Long: Fallen Dynasty.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli, non esitate a consultare la nostra Guida Completa a Wo Long: Fallen Dynasty.

TAVOLETTA #1

Troverete questa prima delle 31 tavolette di Wo Long: Fallen Dynasty proprio nella missione iniziale (con i vari tutorial), proprio accanto alla prima bandiera della battaglia.

TAVOLETTA #2

Missione: Il Forte Demoniaco del Paradiso Giallo

Quando sarete verso la fine del livello, salendo la scalinata alle spalle dell’enorme pira, troverete un oggetto su una sporgenza a destra: si tratta proprio della tavoletta.

TAVOLETTA #3

Missione: Alla Ricerca dello Stregone Immortale

Partite dalla terza Bandiera della Battaglia e, dopo esservi addentrati nei bambù, troverete un ramo su cui poter salire; sfruttatelo per saltare su un altro ramo proprio di fronte a voi e, salendo in alto sfruttando le sporgenze, troverete quest’altra tavoletta.

TAVOLETTA #4

Missione: La Caduta dell’Eunuco Corrotto

In questa prima parte dello stage, troverete una cella con un’apertura in una delle pareti: attraversatela, sconfiggete il demone che troverete e potrete raccogliere quest’altro collezionabile.

TAVOLETTA #5

Missione: La Caduta dell’Eunuco Corrotto

Dopo aver sconfitto il primo boss di questa missione, vi ritroverete in una biblioteca con una bandiera della battaglia. Partite dal checkpoint e, esplorando la zona, troverete una scaffalatura che potrete scavalcare: fatelo e vi ritroverete in una stanza con un buco sul pavimento. Distruggete le casse che troverete in questo luogo e la tavoletta sarà vostra.

TAVOLETTA #6

Missione: La battaglia del passo di Hulaoguan

Raggiungete la bandiera della battaglia sorvegliata da un enorme soldato armato di ascia (la troverete nella zona più a destra della mappa, prima di raggiungere il campo di battaglia): la tavoletta sarà nella prima tenda sulla sinistra dell’entrata principale dell’accampamento.

TAVOLETTA #7

Missione: La battaglia del passo di Hulaoguan

Questa tavoletta sarà reperibile in prossimità di un cadavere vicino alla bandiera della battaglia di fronte al portone che troverete una volta giunti sul campo di battaglia, non molto distante da una bandiera della battaglia.

TAVOLETTA #8

Missione: Secoli di Gloria andati in fumo

La troverete praticamente a sinistra della seconda bandiera della battaglia, sorvegliata da una demone ratto.

TAVOLETTA #9

Missione: Secoli di Gloria andati in fumo

Partite dalla bandiera della battaglia che avrete issato nel cortile (dopo aver sconfitto il demone che la sorvegliava): la tavoletta è nei paraggi nel ponte che passa sul laghetto.

TAVOLETTA #10

Missione: Secoli di Gloria andati in fumo

Andate a sinistra dell’ultima bandiera della battaglia (quella subito prima del boss finale) e tornate indietro. Arrampicatevi fino a raggiungere il tetto di un edificio sulla sinistra, entrate all’interno e troverete una cassa, con la tavoletta proprio in un angolo della stessa stanza.

TAVOLETTA #11

Missione: L’Oscurità sul fiume Hanshui

In una fase avanzata della missione (quando raggiungerete la terraferma), dopo aver sconfitto un demone sirena in prossimità di una piccola pozzanghera, vedrete che, proseguendo oltre, ci sarà un molo sorvegliato da un soldato demoniaco e da uno stregone. Dopo averli sconfitti, salite sulla barca, scendete sul ponte inferiore e, sul retro, troverete l’oggetto di cui siete alla ricerca.

TAVOLETTA #12

Missione: L’Oscurità sul fiume Hanshui

Partendo dalla bandiera della battaglia presente sulla terraferma, andate a destra e, proprio dopo esservi imbattuti nel ponte distrutto, entrate nella casa sulla sinistra per trovare la tavoletta.

TAVOLETTA #13

Missione: Il Banchetto finale del Tiranno

Partendo dalla seconda bandiera della battaglia, saltate da un tetto all’atro, e troverete l’oggetto che state cercando in uno degli angoli dell’area, alle spalle di una casa.

TAVOLETTA #14

Missione: Il Banchetto finale del Tiranno

Dopo aver raggiunto la bandiera della battaglia nella caverna, e dopo aver sconfitto tutti i soldati demoniaci presenti in una grossa arena, vi ritroverete ad un bivio: prendete la strada che va verso l’alto e vi ritroverete in una stanza, con la tavoletta adagiata su una scaffalatura.

TAVOLETTA #15

Missione: Il Banchetto finale del Tiranno

Partite dalla bandiera nel giardino con i bambù, arrampicatevi sulla recinzione al lato opposto del ponte e la troverete.

TAVOLETTA #16

Missione: Il Destino dell’artista

Salite le scale che troverete nel giardino con i bambù e la troverete.

TAVOLETTA #17

Missione: Il Destino dell’artista

Fortunatamente, troverete questa tavoletta sulla strada che vi conduce al boss di questo livello.

TAVOLETTA #18

Missione: Il cuore libero

La tavoletta sarà praticamente accanto alla seconda bandiera della battaglia.

TAVOLETTA #19

Missione: Predicatori della via oscura

Ad un certo punto, raggiungere una zona ammantata dalla nebbia e, dopo un po’, vi imbatterete in un demone tigre. Sconfiggetelo, salite sulle scale che stava sorvegliando ed attraversate il ponte; non appena sarete arrivati alla fine, sbloccate la scorciatoia, sfruttate le sporgenze colorate di bianco per arrampicarvi, andate a sinistra e troverete la tavoletta.

TAVOLETTA #20

Missione: Predicatori della via oscura

Dopo aver sconfitto il primo boss di questo livello, vi imbatterete in un’area con uno stregone che vi bersaglierà da una piattaforma: la tavoletta si troverà propri lì.

TAVOLETTA #21

Missione: Predicatori della via oscura

Non appena sarete entrati nell’area sotterranea, troverete un’apertura da cui fuoriesce una luce rossa: entrate e troverete la tavoletta.

TAVOLETTA #22

Missione: La battaglia di Guandu

Partendo dalla prima bandiera della battaglia, scendete al livello sottostante e la troverete semplicemente proseguendo per la strada principale.

TAVOLETTA #23

Missione: La battaglia di Guandu

Dopo aver issato la seconda bandiera della battaglia, camminando sui rami avvolti dai cristalli rossi, troverete un demone tigre ed un ufficiale demoniaco a sbarrarvi la strada. Dopo averli sconfitti, proseguite oltre e troverete la tavoletta all’interno di una casa.

TAVOLETTA #24

Missione: La battaglia di Guandu

Dopo aver superato la zona delle statue, sfruttate il ramo con i cristalli rossi per raggiungere un accampamento: non appena avrete raggiunto il punto più in alto di quest’area, troverete un altro ramo che vi condurrà alla tavoletta.

TAVOLETTA #25

Missione: Il Drago Acquattato Ruggisce

Praticamente all’inizio della missione, nella casa alle vostre spalle.

TAVOLETTA #26

Missione: Il Drago Acquattato Ruggisce

La troverete nella stessa casa della tavoletta precedente.

TAVOLETTA #27

Missione: Il Drago Acquattato Ruggisce

Sarà in bella vista proseguendo sulla strada principale, tra le case incenerite del villaggio.

TAVOLETTA #28

Missione: Il Drago Acquattato Ruggisce

Partite dal luogo in cui avete trovato la precedente tavoletta e continuate fino a che non arriverete ad un bivio dove, sulla destra, troverete una serie di piattaforme. Imboccate questa direzione e, dopo l’ultima piattaforma, troverete questa tavoletta.

TAVOLETTA #29

Missione: Il Drago Acquattato Ruggisce

Proseguite sulla scalinata principale per trovarla.

TAVOLETTA #30

Missione: Villaggio Nascosto

La troverete alle spalle di una casa a sinistra della bandiera della battaglia.

TAVOLETTA #31

Missione: Villaggio Nascosto

Potrete ottenere questa tavoletta solo dopo aver consegnato tutti i 20 gusci di cicala dorata al relativo NPC. Dopo che avrete esaudito la sua richiesta, avrete trovato tutte le tavolette di Wo Long: Fallen Dynasty.