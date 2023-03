Come in tutti i soulslike che si rispettino, anche in Wo Long: Fallen Dynasty avrete un bisogno inestinguibile di oggetti curativi che, ovviamente, potranno essere migliorati. Il titolo targato Team Ninja vi metterà a disposizione un oggetto chiamato Vasetto del Drago che, in buona sostanza, equivale alla celeberrima fiaschetta Estus di Dark Souls. All’inizio del vostro viaggio ne avrete a disposizione solo tre, con degli effetti anche limitati; missione dopo missione, però, troverete degli oggetti che vi consentiranno di potenziare la fiaschetta in Wo Long: Fallen Dynasty.

I Cristalli Vena di Dragone e le Essenze Vena di Dragone andranno a potenziare, rispettivamente, la quantità di vasetti del drago che potrete portare con voi e la quantità di salute che ogni singolo oggetto andrà a ripristinare. Sui vari campi di battaglia potrete trovare 22 potenziamenti (di cui il primo vi sarà consegnato nel tutorial) e, quando li otterrete tutti, sbloccherete il trofeo “Vasetti e pozioni”.

Nelle righe che seguono, vi diremo dove trovare tutti i Cristalli e tutte le Essenze Vena di Dragone, così da potenziare al massimo la fiaschetta di Wo Long: Fallen Dynasty.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli, non esitate a consultare la nostra Guida Completa a Wo Long: Fallen Dynasty.

Dove trovare i cristalli per potenziare la fiaschetta curavia in Wo Long: Fallen Dynasty

CRISTALLO #1

Missione: Due Coraggiosi Eroi

Lo troverete subito dopo aver sconfitto la scimmia demoniaca, in uno dei primi ambienti chiusi in cui vi imbatterete, nascosta dietro ad alcune casse da distruggere

CRISTALLO #2

Missione: Il Forte demoniaco del Paradiso Giallo

Subito dopo aver aperto i cancelli per la scalinata che vi condurrà al boss, troverete un’area sorvegliata da diversi soldati giganti e, ai due lati, ci sono due aree chiuse, con degli oggetti da raccogliere. Il cristallo si troverà adagiato su un letto che troverete nella costruzione a sinistra.

CRISTALLO #3

Missione: La caduta dell’eunuco corrotto

Nella seconda zona di questo stage (nel palazzo), poco prima di accedere al boss, dirigetevi nell’area a destra della bandiera di battaglia e troverete una zona rialzata: il cristallo è proprio lì.

ESSENZA #1

Missione: La Valle degli Spettri Piangenti

Proseguendo per la strada principale, vi imbatterete in una zona con delle tigri demoniache, di cui una potrà essere colpita anche lanciandovi da un’altura: l’essenza si trova proprio alle spalle di questa seconda tigre che, quindi, dovrete sconfiggere.

ESSENZA #2

Missione: Il Paradiso Giallo Brucia

Esplorate lo stage (che, fortunatamente, è molto ridotto) e vi imbatterete in una tigre demoniaca che sta riposando accanto a una bandiera di segnalazione e a un baule. L’essenza si trova proprio all’interno del baule.

ESSENZA #3

Missione: La caduta dell’eunuco corrotto

Nella prima parte dello stage (quella all’interno della prigione), al livello più basso (quello con le sirene), troverete le chiavi che aprono le celle: l’essenza si trova all’interno di una delle celle.

ESSENZA #4

Missione: La battaglia del passo di Hulaoguan

Prima di attraversare il ponte di legno accanto ai due NPC alleati feriti, andate indietro e raggiungete un accampamento dove troverete una bandiera della battaglia sorvegliata da un guerriero di grandi dimensioni. Prima di raggiungere l’arena centrale, cercate una parte della palizzata colorata di bianco e saliteci in cima: troverete un baule con l’essenza al suo interno.