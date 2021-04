Wolfenstein 3D: il sequel fan-made è imminente, ecco la data

Il fan-game ispirato a uno dei classici di id Software, arriverà questo mese. Stiamo parlando di Wolfenstein Blade of Agony, sviluppato in circa sei anni da Realm667, e che si pone come il sequel del leggendario Wolfenstein 3D, uscito nel lontano 1992. Nel corso del 2020, la casa di sviluppo pubblicò i primi due capitoli e, adesso, si appresta a rilasciarne il terzo e ultimo, portando il gioco a un totale di 35 mappe. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, esaminiamo assieme ciò che Wolfenstein Blade of Agony offrirà ai fan della leggendaria saga.

Come possibile notare dal trailer sottostante, il gioco (ricostruito da zero) offre un incrocio tra le indimenticabili movenze dei vecchi titoli targati id Software, ma con un tocco grafico ben più evidente, con shader di post-elaborazione implementati per migliori effetti visivi. Da un punto di vista narrativo, come sopra specificato, Blade of Agony punta ad arricchire ulteriormente la trama di Wolfenstein 3D. Mentre, per quanto riguarda il gameplay, si ispira all’originale Doom. Insomma, una via di mezzo a dir poco azzeccata e stimolante per gli amanti del genere.

Per giocare al sequel fan-made di Realm667, non avrete bisogno dell’opera originale di id Software, in quanto il titolo è stato realizzato da zero, proprio per essere un progetto stand-alone. Nonostante l’alto numero di anni di sviluppo e la traduzione in 10 lingue diverse (grazie alla diversità del team), il gioco sarà totalmente gratuito e scaricabile dal sito ufficiale, con uscita fissata al 30 aprile 2021. Un’occasione da non perdere, per i fan dei vecchi e cari sparatutto che scandirono i pomeriggi, le serate e le notti degli anni’90.

Come sempre, vi invitiamo a restare aggiornati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti!