Wolfenstein Youngblood: ecco come usare il Buddy Pass per giocare in co-op

Wolfenstein Youngblood ci permette di giocare con un amico con il Buddy Pass: ecco come funziona precisamente questa feature.

Da oggi è disponibile Wolfenstein Youngblood, il nuovo gioco della serie sviluppata da MachineGames (con il supporto di Arkane Studios, in questo caso). Questo capitolo ci mette nei panni di una delle figlie gemelle di B.J., protagonista di The New Order e The New Colossus, mentre la seconda viene controllata dall’IA oppure da un altro giocatore online. È possibile inoltre, se si possiede il Buddy Pass, giocare anche con chi non possiede una copia di Wolfenstein Youngblood. Vediamo ora di capire, precisamente, come funziona il Buddy Pass su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Che cos’è il Buddy Pass e come si ottiene?

Il Buddy Pass è presente esclusivamente nella versione Deluxe di Wolfenstein Youngblood, disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di 39.99€ (rispetto alla versione base che costa 29.99€). Il Buddy Pass non è un codice incluso con il vostro acquisto. Si tratta di un privilegio del vostro account che avrà la possibilità di invitare un amico, che non possiede il videogame, a giocare con voi. Non dovete quindi attivare in alcun modo questa feature: se avete comprato la Deluxe, sarà presente in automatico.

Ho trovato un codice nella mia versione Deluxe: è quello il Buddy Pass?

No, come già detto, il Buddy Pass non è un codice. Quello che avete trovato è un codice per alcuni contenuti digitali compresi nella versione Deluxe. Non dovete dare tale codice al secondo giocatore.

Come si usa il Buddy Pass di Wolfenstein Youngblood?

Per utilizzare il Buddy Pass, prima di tutto, il secondo giocatore deve scaricare una versione gratuita presente su tutti gli store (Steam, Bethesda.net, PlayStation Store, Marketplace Xbox, Nintendo eShop) e creare il proprio personaggio.

Per quanto riguarda la versione PC, potete giocare in cross-play tra Steam e Bethesda.net: in tal caso, però, dovete collegare il vostro account Steam a quello Bethesda.

Per quanto riguarda le versione Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, è necessario essere sottoscritti all’abbonamento della piattaforma per poter giocare online (Xbox Live Gold, PlayStation Plus, Nintendo Switch Online). Indipendentemente dalla piattaforma, dovete accedere con o creare un account Bethesda per poter usare il Buddy Pass (la creazione dell’account avviene direttamente dal gioco, è facile).

Soddisfatti tutti i requisiti, il giocatore in possesso del gioco e del Buddy Pass deve:

Iniziare o continuare una nuova partita Selezionare la voce “Ospita una partita” Impostare “Giocatore Ammessi” su una voce che non sia “Privato” (in caso contrario, non è possibile trovare gli amici Bethesda a partire da un account Steam, e viceversa, per questioni di privacy) Selezionare la voce “Usa il Buddy Pass” Selezionare l’amico da invitare

Quante volte posso usare il Buddy Pass?

Il Buddy Pass non ha alcun limite. Puoi usarlo per sempre, con qualsiasi persona presente nella tua lista amici. Ovviamente, è possibile giocare solo con un amico alla volta. Il secondo giocatore non possiede il gioco, però, quindi può giocare solo se è invitato. Se esce dalla partita, perde l’accesso al gioco fino a quando non sarà invitato un’altra volta. Il secondo giocatore non ottiene trofei/obbiettivi. Il secondo giocatore mantiene però i salvataggi della partita in corso e, in caso di acquisto, può proseguire con tali dati.