Wolfenstein: Youngblood gratis con GeForce serie 20, confermato il ray-tracing

È stato confermato che Wolfenstein: Youngblood avrà il supporto al Ray Tracing. In vista della sua uscita sarà in regalo con le GeForce serie 20.

Wolfenstein è uno dei titoli sparatutto in prima persona più amati e più noti nel mondo videoludico. MachineGames ha collaborato per creare tre dei capitoli del famoso franchise, e adesso sta cooperando con Arkane Studios per sviluppare il nuovo Wolfenstein: Youngblood atteso per quest’estate: esattamente il 26 di luglio per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Wolfenstein: Youngblood è ambientato nel 1980, ovvero 20 anni dopo gli eventi narrati da Wolfenstein II: The New Colossus, ovvero dopo che William “B.J.” Blazkowicz ha dato inizio alla Rivoluzione Americana. Nel nuovo capitolo targato Bethesda Softworks vestiremo i panni delle gemelle Jesse e Soph Blazkowicz, nonché figlie di William, partite alla ricerca del padre scomparso a Parigi. Nel video che vi proponiamo qui sotto è possibile vedere il gioco in azione con effetti Ray-Tracing e NVIDIA Adaptive Shading in una sua versione nettamente superiore, grazie soprattutto alla scelta effettuata da Bethesda e MachineGames di utilizzare come piattaforma preferita dei PC dotati di GPU NVIDIA.

“Wolfenstein: Youngblood è una versione innovativa del franchise, che ha una ricca storia alla spalle di tecnologie utilizzate per creare i propri giochi” ha dichiarato Matt Wuebbling, responsabile del marketing GeForce di NVIDIA. “L’utilizzo del Ray-Tracing da parte di Bethesda permette di migliorare notevolmente la qualità dell’immagine, mentre il NAS [ndr: Nvidia Adaptive Shading] aumenta le sue prestazioni”.

Per festeggiare la scelta della piattaforma PC con componenti NVIDIA, Wolfenstein: Youngblood sarà offerto in bundle con schede grafiche, Desktop e Laptop, GeForce RTX serie 20. I bundle saranno disponibili per un periodo di tempo che va da domani 28 maggio fino al 6 agosto 2019 presso i rivenditori di tutto il mondo che prenderanno parte all’offerta.

Vi ricordiamo che il nuovo gioco avrà una un level design molto simile a Dishonored, e che in questa nostra notizia trovate un nuovo trailer gameplay.

Cosa ne pensate del gioco? Pensate di acquistarlo al day one?