Wolfenstein Youngblood, i giocatori hanno già trovato un metodo per ottenere monete infinite

Alcuni giocatori di Wolfenstein Youngblood hanno già trovato il modo di raggirare il sistema procurandosi infinite monete d'argento.

Giusto ieri è uscito nei negozi uno dei titoli più attesi di questa caldissima estate. Stiamo infatti parlando di Wolfenstein Youngblood, frutto di una riuscita collaborazione tra MachineGames e Arkane Studios, la mente dietro l’ultimo Prey e i vari Dishonored.

Nonostante sia passato solamente un giorno dal lancio di Wolfenstein Youngblood, alcuni giocatori del titolo sono già riusciti a raggirare il sistema alla base del distopico FPS, riuscendo ad ottenere monete d’argento in quantità illimitata. Per chi non ne fosse a conoscenza le monete d’argento sono la valuta in-game di Wolfenstein Youngblood e tramite esse si possono potenziare le proprie armi o acquistare oggetti estetici.

Attraverso un semplice cheat alcuni utenti hanno infatti aumentato a dismisura il proprio borsello digitale, riuscendo ad acquistare qualsivoglia oggetto all’interno di Wolfenstein Youngblood senza uccidere neanche un nazista. Ovviamente tale comportamento viola il regolamento del titolo e, di conseguenza, molto probabilmente Bethesda punirà con un ban chiunque si sia macchiato di tale azione.

Nonostante questa piccola problematica l’ultimo lavoro di MachineGames è un titolo che merita davvero molto. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qua, “Wolfenstein Youngblood è un titolo veramente notevole, peccato solo per un’IA nemica non sempre perfetta e una caratterizzazione dei personaggi ampiamente rivedibile. Se i precedenti episodi della saga vi sono piaciuti, andate sul sicuro: nonostante i cambiamenti, in Youngblood scorre il sangue di Wolfenstein.”

Che ne pensate di questa particolare notizia, secondo voi Bethesda dovrebbe intervenire a riguardo con dei ban? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!