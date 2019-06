Wolfenstein Youngblood: ecco il trailer dell’E3 2019

Wolfenstein Youngblood è stato mostrato nuovamente all'E3 2019 durante la conferenza di Bethesda: ecco il trailer e i dettagli.

Wolfenstein Youngblood è il nuovo capitolo della serie FPS riportata alla ribalta da Machine Games. Con il supporto di Arkane Studios, gli sviluppatori hanno creato un nuovo capitolo successo a Wolfenstein 2: The New Colossus, dove il nostro protagonista è riuscito a liberare gli Stati Uniti dal controllo Nazista. Ora, però, B.J. è scomparso a Parigi e le sue due figlie vanno a cercarlo: si tratta ovviamente di un titolo cooperativo, ma giocabile anche in single player, con il supporto della IA.

È stato ora distribuito un nuovo trailer in occasione della presentazione di Bethesda dell’E3 2019. Vediamolo insieme.

Wolfenstein Youngblood sarà disponibile a partire dal 26 luglio 2019 per PC, PlayStatation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L’attesa è quindi sempre più breve: diteci, cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Vi piace, oppure il gioco non fa per voi?