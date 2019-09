World of Tanks Blitz: Giancarlo Fisichella è ora brand ambassador

World of Tanks Blitz introduce nuovi carriarmati e una partnership di grande livello: Giancarlo Fisichella è ora ambassador del gioco.

World of Tanks Blitz è in continua espansione e, come era stato promesso, introduce nuovi veicoli tramite un nuovo albero tecnologico. Avremo accesso a cinque carri armati italiani medi di alto livello. Per celebrare il loro arrivo, World of Tanks Blitz annuncia anche una partnership con una leggenda delle corse automobilistiche, Giancarlo Fisichella, da ora nuovo brand ambassador.

“Sono un appassionato di corse e di tutto ciò che riesca a darmi una scarica di adrenalina come questi veicoli che portano lo stile di guida italiano nel gioco. La mia prima scelta è stata il Progetto con l’autoricarica; combina potenza e praticità, tecnologie storiche e moderne, cosa che trovo fantastica,” afferma Fisichella. “Conoscevo il gioco prima ancora di siglare questa partnership; è un gioco che richiede ragionamento, strategia e scegliere la tattica giusta per ogni situazione. Proprio come le corse, non è mai facile – è qualcosa di più profondo rispetto al semplice puntare e sparare sui veicoli nemici”

I veicoli introducono inoltre una nuova meccanica: l’autoricarica. Tramite essa, i giocatori possono scegliere tra due stili di gioco molto differenti: uno stile aggressivo, fondato sull’attacco e successivamente sulla ricerca di una copertura, oppure uno stile più pacato, che rallenta il gioco, ma ci permette di conservare i colpi decisivi per dopo.

I carri armati italiani che sono stati aggiunti sono:

P.43 bis, Tier VI carro armato medio

P.43 ter, Tier VII carro armato medio

P.44 Pantera, Tier VIII carro armato medio (con autoricarica)

Prototipo Standard B, Tier IX carro armato medio (con autoricarica)

Progetto M40 mod. 65, Tier X carro armato medio (con autoricarica)

In totale, saranno introdotti dieci nuovi veicoli (dal Tier I al Tier X) facenti parte dell’albero tecnologico europeo; ecco i dettagli sulle novità:

Finlandia:

Vickers Mk.F, Tier I carro armato leggera

Polonia:

10TP, Tier II carro armato leggero

14TP, Tier III carro armato leggero

Svezia:

Lago, Tier IV carro armato leggero

Strv m/42, Tier V carro armato leggero

“Ci sono diverse nazioni che ci hanno aiutato a ricostruire i progressi tecnologici dei veicoli corazzati nel corso degli anni, ma non abbiamo la possibilità di inserirli tutti in un albero tecnologico su vasta scala,” comunica Andrey Ryabovol, Product Director di World of Tanks Blitz. “Questo è il motivo per cui abbiamo creato l’albero europeo, in maniera tale che i giocatori possano provare quanti più veicoli possibili in ogni nazione. È un onore avere il celebre Giancarlo Fisichella come brand ambassador con la pubblicazione di questi nuovi carri armati nel nuovo albero”.

I nuovi veicoli saranno disponibili a partire dal 18 settembre 2019, ma ce ne sono molti altri previsti per il futuro!